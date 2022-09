Nuestro Amor Eterno: la coincidencia jamás imaginada entorno a Begüm

martes, 6 de septiembre de 2022 00:00

Una coincidencia jamás imaginada sorprenderá a algunos personajes de "Nuestro Amor Eterno", la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es "Istanbullu Gelin". La historia de Faruk y Süreyya transita un camino fortalecido por el amor pero con muchas historias paralelas que terminarán influyendo en el humor de ambos.

Es que Begül comenzó una relación con Can, el ex-abogado de Süreyya, y Faruk no lo sabe. Por su parte, Can tampoco sabe que Begüm es la ex de Faruk y que entre ambos se conserva una relación fundada en el hijo que tuvieron ambos.

En el capítulo de este lunes, Ipek se enfrentó con Süreyya y rechazó cualquier ayuda que ella pudiera darle en el cuidado de su bebé. "Me ayudaste antes pero ahora no. No tocarás a mi hija, no te encargarás de mi hija pretendiendo que eres una heroína. No quiero verte cerca de ella. No la tocarás jamás y no me trates como loca", lanzó la mujer de Fikret con un ataque de nervios al ver que su bebé lloraba y nadie la hacía callar.

Ante todo este escenario con la discusión cada vez en más elevado tono, nadie acudió al llanto de la bebé y Süreyya decidió intervenir pese al rechazo de todos. Al tomarla en sus brazos, la bebé silenció su llanto hasta que se relajó, y esto generó más malestar en Ipek y Fikret.

En el capítulo de este martes, Faruk hablará con Süreyya, tras re-pensar la relación que Begüm empezó con otro hombre (pero sin saber que es Can) y el lugar que ocupa Emir en esa pareja. "Hablaré con Begüm mañana. Si su novio está disponible y si lo desean me reuniré con ellos", señalará Faruk quien luego confesará: "necesito conocer a ese hombre antes que Emir".

Al día siguiente, Begüm hablará con Can sobre la relación que están encarando y la necesidad de que Faruk esté al tanto. "Mientras hablaba con el padre de Emir, le conté sobre tí. Le dije que estoy saliendo con alguien porque eso es lo adecuado. Quería hablarle de tí y decidí contarle. Él quiere conocerte hoy", señalará Begüm sin decir a nadie aún que su novio es Can.

Por otro lado, Osman hablará con Süreyya con tono de amistad en el jardín de la mansión. "El alto el fuego ha sido declarado. No se qué pasó y cómo pero la comandante Esma dio un paso atrás", señalará Osman lo que será visto de lejos por su madre quien decidirá actuar sabiendo que él ama a la esposa de Faruk. Con el fin de detener cualquier vínculo entre ambos, llamará a Burcu para tender una maniobra y luego irá hasta el lugar donde Osman está con Süreyya a solas para interponerse.

Tras esto, la mujer hablará con Süreyya para aclararle el escenario. "Tratas de ganar personas equivocadas como aliados. Ocúpate de tu marido a partir de ahora. Eres muy inteligente creo que puedes entender lo que dije", finalizará.