"Nos odian pero nos siguen viendo": fuerte descargo de Ricardo Montaner por "La Voz Argentina"

martes, 6 de septiembre de 2022 10:56

"La Voz Argentina" transita su última semana y los fans están más filosos que nunca. Y uno de los coaches más críticos es Ricardo Montaner que habló de una relación conflictiva entre los cuatro integrantes que quedaron en su team para cuartos de final. Además de mostrar su desacuerdo con sus expresiones, en redes sociales lo acusaron de tener "favoritos" que quedaron fuera de la votación telefónica.

"Ahora más que nunca los necesito en armonía. Yo sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien y que tiene rivalidad entre ustedes. ¡No me gusta! Y como no mejoren lo voy a decir en público. ¿Ok?", les advirtió el cantautor, dejando a todos sin palabras. Y cerró con un efusivo: "¡Adelante el equipo Montaner carajo!".

Ante eso, el jurado y reconocido cantante hizo su descargo en Twitter: "Amo a los que aman y tiran buena onda,pero mas amo a los “odiadores gratuitos” q invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer por más que insistan. Hacemos #LaVozArgentina @telefe @lalioficial @MauYRicky @sole_pastorutti".

Amo a los que aman y tiran buena onda,pero mas amo a los “odiadores gratuitos” q invierten su tiempo en intentar que los vean,q los noten,q los descubran.

Nunca el odio va a prevalecer x mas q insistan.

Hacemos #LaVozArgentina @telefe @lalioficial @MauYRicky @sole_pastorutti — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 6, 2022

Y agregó, "para la buena gente que nos ve y para quienes nos odian de gratis, pero nos siguen viendo. Los amamos y cada noche se lo demostramos. La música es el vehículo que nos une".

Sus seguidores apoyaron sus expresiones, señalando que es un reality y el cariño que ya han generado los cantantes en competencia. La final está prevista para el lunes 12 de septiembre.

Se viene el final

Septiembre es mes de cambios en Telefe. Al final de Hercai, la novela turca de las siestas, se suma el cierre del certamen La Voz Argentina. Paralelamente "Amor de Familia" y "La Máscara" serán los grandes estrenos de la semana que viene y ya generan gran expectativas.

Este domingo, el canal de las pelotas anunció cuándo será la fecha del estreno de "¿Quién es la Máscara? y luego Marley confirmó cuándo es el final del concurso de talentos que tiene como coaches a Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Para ello, Telefe prepara el Súper Lunes, para el 12 de septiembre próximo. Ese día terminará La Voz Argentina de acuerdo a lo que anunció Marley. El conductor del reality informó que el programa irá "un poco antes" pero no precisó el horario. Luego se dará paso, a las 22.30 horas, a "¿Quién es la Máscara?.