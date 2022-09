Murió la reconocida periodista y locutora Magdalena Ruiz Guiñazú

martes, 6 de septiembre de 2022 14:03

La periodista, locutora y escritora Magdalena Ruiz Guiñazú, figura de la radio argentina y partícipe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que en 1984 se encargó de recibir y recopilar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, falleció hoy a los 87 años, confirmaron las redes de Radio Mitre, donde desarrolló gran parte de su actividad profesional en el éter en las últimas décadas.



"La periodista y pionera de la radio argentina falleció a los 87 años de edad. Condujo durante casi 20 años el programa Magdalena Tempranísimo en Radio Mitre", posteó la cuenta de Twitter de la radio, donde los últimos años conducía los sábados "Magdalena y la noticia deseada".

El periodista Pablo Sirvén reveló que en el último tiempo, Magdalena venía con "varios achaques" y que los años de pandemia no fueron sencillos para ella. "Más allá de esas limitaciones, tenía mucha fuerza para salir adelante", destacó en diálogo con Intrusos y aseguró que en todo momento llevó adelante su trabajo con mucha entereza.

Hija del exministro de Relaciones Exteriores y Culto Enrique Ruiz Guiñazú y María Celina Cantilo Ortiz Basualdo, Magdalena era la menor de 9 hermanos y pasó gran parte de su infancia fuera de la Argentina. Y sus primeros trabajos como traductora la acercaron a la comunicación, su marcada vocación. "Me interesaba la actualidad y las noticias, el cine, la música. De hecho, mi primer signo de madurez fue saber que era una mediocre pianista. Hasta que me di cuenta que no tenía memoria musical, algo grave para un pianista. Entonces, dije: ‘Me hago a un lado’", recordó en una entrevista.