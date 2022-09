"Estoy llena de amor": Emilia Soler, emocionada por una sorpresa en la previa de "La Voz Argentina"

martes, 6 de septiembre de 2022 13:34

Esta es una jornada decisiva para la sanjuanina Emilia Soler, integrante del Team Lali en "La Voz Argentina" (Telefe). Es que se definirán esta noche los cuartos de final y el pase al penúltimo escalón para definir al/la mejor cantante amateur del país.

La joven reaccionó a un video que le realizaron seguidores en redes sociales y para el que convocaron a familiares, participantes del reality a dejarle un mensaje, caracterizandola. Desde "una luz" a "una persona para cuidar", le dejaron tiernas palabras que la hicieron llorar.

En historias de Instagram señaló: "Todavía me cuesta entender lo que vivo. Hay un grupo de personas apoyándome; las chicas me levantan y siempre tienen un as bajo la manga para que no caiga. Como este tipo de cosas... Estoy muy llena de amor".

Agregó: "le agradezco a las chicas y a los que participaron de este video que son muy importantes para mí: familia, compañeros, primitos, personas que conocí en las redes. Los tengo presente a todos". Y señaló que "si me toca irme ir del reality, me voy chocha porque nunca jamás pensé tener esto".