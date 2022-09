"El último de los románticos": Benjamín Vicuña, conmovido por la muerte de su papá

martes, 6 de septiembre de 2022 15:09

Benjamín Vicuña atraviesa un triste momento. Tras luchar contra un complejo cuadro murió su papá Juan Pablo Vicuña y le dedicó una sentida despedida en redes sociales.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", escribió junto a una foto de su papá, cuando era joven, en blanco y negro.

Y agregó: "Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building".

Vicuña había viajado recientemente "de urgencia" a Chile para estar cerca de su familia. Regresó al país para seguir con su compromiso con "El método Grönholm" y tras regresar a su país para votar por el plebiscito constitucional, recibió la triste noticia.