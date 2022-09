Moria Casán fue letal con Roberto García Moritán: ¿Qué digo?

domingo, 4 de septiembre de 2022 00:00

Moria Casán se hizo eco del proyecto que propuso Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos. El marido de Pampita resaltó en su propuesta que quería demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social para terminar con los piquetes en la Avenida 9 de julio, y esto provocó el descontento de varios famosos del mundo artístico, entre ellos Moria.

Con ironía, la actriz le dedicó dos picantísimos tweets y fue allí donde comenzó el entrecruce de palabras entre ambos, sin embargo el hombre siguió firme en su posición.

"Dejen de atacar al legislador. En su lugar se construirá el shopping ‘Los Pampitos’, con marcas de súper level (nivel) al cual todos tendrán acceso… Y habrá realities diarios y enseñarán a los papis a cambiar pañales en 30 segundos", escribió Moria.

"Dejen de atacar al gorilaje. En el shopping habrá en la entrada un láser que te hace depilación definitiva, que te saca hasta el vello púbico apenas ingresás al shopping", cerró.

Jorge Rial fue otra de las figuras del espectáculo que cuestionó durísimo a Roberto García Moritán. "Además, el marido de Pampita tendría que saber que es un lugar histórico. ¿No sería mejor ir a la base de esto y arreglar los problemas? Pero como no los puede arreglar, los tira abajo a los problemas. ¡Lo que debe ser esa familia, por Dios! No come el hijo y ¿qué hace? ¿mata a la cocinera? ¿no se duerme el nene y a quién matás?", remarcó.

Y agregó que "hay que arreglar los problemas, un proyecto de ley para eso. Este chico vive de la nuestra, Moritán con la nuestra hace estas tonterías absolutas. Le gusta provocar".