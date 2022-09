Matías Martin reveló sus diferencias con Ariel Rodríguez Palacios

domingo, 4 de septiembre de 2022 00:00

Ariel Rodríguez Palacios es una de las figuras de Telefe, el hombre logró consolidarse con su programa "Ariel en su Salsa", de lunes a viernes desde las 11 horas. Por decisión del canal el ciclo no se emitirá los sábados como lo venía haciendo semanas atrás, sin embargo, durante la semana mantiene buenas mediciones de rating.

El hombre siempre se muestra alegre, simpático y divertidos, pero varias figuras reconocidas resaltaron que el hombre tiene comportamientos que no son agradables en los medios.

Matías Martin fue el encargado de criticar el comportamiento que tuvo el conductor en el programa radial. “Estuvo como invitado, no pasó nada. Fue un invitado más, un invitado menos. La actitud frente a la vida, inexplicable. Me contaron quién era, porque yo no lo conocía y con esa actitud... Alguien que vos le remás, le tirás una buena. Es raro, es raro”, agregó el periodista.

Ante los sucedido, desde LAM fueron a buscar la opinión de Ariel y resaltó que “Qué raro, porque él me cae bárbaro, es un re macanudo. No creo que haya sido así”.

El conductor de Ariel en su Salsa fue contundente y prefirió no involucrarse en el problema. “A las dos doy una clase y tengo que respetar a los chicos. Gracias”, cerró.