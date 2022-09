Jey Mammon reveló el papelón que tuvo con un seminarista

domingo, 4 de septiembre de 2022 19:33

Jey Mammon se sigue consolidando como conductor de La Peña de Morfi, el programa que se emite por Telefe hace varios años. Sin embargo, tuvo algunas críticas que tuvo en el programa, pero esto no fue un inconveniente para Jey, que sigue manteniendo su autenticidad y humor.

Este domingo, el conductor contó una anécdota que tuvo en una de sus funciones del Mundo de Jey. Te juro ayer me vino...ay no sé, iba a contar algo, pero no sé si es para el aire”, comenzó expresando.

“Me vino a ver un chabón ayer al espectáculo, que le dije lo bueno que estaba, y resulta que ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura!”. agregó.

Y destacó que “en realidad, me dice que se va a ser cura y yo le digo: ´¡No! ¿Cómo te vas a hacer cura? ¡No lo hagas´." Entonces digo: ´¿Lo dije o lo pensé?´”. “No sé si está tan bueno ser honesto, no sé si a veces hay que guardarse la verdad", sumó

En ese momento, estaban Cande Vetrano y Agustín Sierra, quienes se quedaron sorprendidos con lo que contó el conductor del programa.