Hercai momentos culminantes: varios personajes abandonarán la ficción

domingo, 4 de septiembre de 2022 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el gran final de Hercai por Telefe y las expectativas van en aumento. La historia de Miran y Reyyan transita un camino en el que la estabilidad y felicidad poco a poco se van consiguiendo y con ésta la culminación genera gran atención en sus seguidores.

En el capítulo del viernes pasado, la atención estuvo centrada en Yaren quien llegó a lo máximo de su locura cuando escuchó que Firat y Zeynep esperan su primer hijo y ante esto rompió en llantos para luego reclamarle esta situación. "Tu me engañaste para poder arrebatarme todo. Tal vez para vengarte por el pasado. ¿Por qué nos hiciste esto Firat?", increpará ella a lo que agregará: "tú me dijiste que el único obstáculo entre nosotros era el bebé. Ya no hay bebé, me deshice del bebé, no hay bebé, lo hice por tí para que seamos felices y empecemos de nuevo. Esto lo hice por tí, para que volvamos a estar juntos".

Las escenas corresponden al capítulo original 68 y con esto el gran final comenzó a transitar sus últimos episodios. Restan 210 minutos de aire y, considerando que por día se emiten 30 minutos por Telefe, el gran final se daría entre 8 a 10 días. Con esto, los fans ya palpitan lo que se vendrá y la pregunta repitente es ¿algunos personajes abandonarán la ficción?

La respuesta es "sí". Los fans verán esta semana la despedida de algunos de sus personajes más fuertes, entre ellos 2 que ingresaron en este último tramo. Se trata de Füsun y Azra quienes tendrán su última participación en los capítulos que se verán entre este lunes y martes y con ello la historia empezará su giro final con la felicidad avanzando.

De acuerdo a lo que se vio en el avance del capítulo de este lunes por Telefe, Azra le contará a Miran que a Füsun le entró "la bala en la médula espinal y no puede mover nada". De esta forma quedó en estado vegetativo y con este panorama ella se hará cargo del cuidado de su madre.

"Füsun Aslanbey se quedará conmigo hasta su último aliento", señalará la joven a Miran en el episodio que se verá este lunes. Con este panorama, ambas mujeres se irán del pueblo, lo que significa que abandonarán la ficción.

¿Pero serán las únicas que se irán? Esta vez la respuesta es "no", habrá otro personaje que se irá y será antes del capítulo 69 que es el último de toda la trama y que se verá desde este miércoles y hasta la semana que viene por Telefe.