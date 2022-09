"Es lo peor del programa": Jey Mammon, sin filtros en "La Peña de Morfi"

domingo, 4 de septiembre de 2022 15:07

Jey Mammon le aporta, sin dudas, su estilo de humor a "La Peña de Morfi", el programa de los domingos en Telefe. Y no dudó en bromear con uno de sus compañeros, calificando su segmento.

"La gente me para por la calle y me dice: "eso es lo peor del programa". En serio, me paran para decírmelo", señaló Jey en un ida y vuelta con el guardia de seguridad Elvio (Luis Rubio), a través de un tótem. Se refirió al momento en el que le "envía" comida a través de la pantalla. Le pasó un muffin y recibió otra comida pero también se animaron a más.

"Le doy la mano, mire", dijo Elvio y Jey estrelló tanto la mano izquierda como la derecha. "Nos tenemos que retirar acá. Bastante digno", acotó el conductor y cantante que después "deschavó" al colaborador del programa que está detrás de la pantalla.

Todo terminó entre risas y con el pase a sus compañeros en la mesa de La Peña que estaban tentados por lo ocurrido.

"Se nota"

Jey Mammon desembarcó en "La Peña de Morfi" tras una situación muy sensible. Tras la muerte de su creador, el respetado productor y conductor Gerardo Rozín, fue bien recibido por el público aunque pronto se vio envuelto en una polémica. Trascendieron rumores sobre una relación arisca con la producción y malos términos con quien acompañó a Rozín desde el inicio del ciclo de los domingos en Telefe, Jésica Cirio. A propósito de ello, el chef Santiago Georgini fue muy claro.

En diálogo con el programa radial "Por si las Moscas" (La Once Diez), Giorgini aseguró que: "no existe (mala relación). Están corriendo un rumor que no existe, de verdad. Una dupla conduciendo que se lleva mal, se nota".

Y agregó: “A Jey lo estoy conociendo, me parece difícil llevarse mal con él. A Jésica la conozco; llevarse mal con ella es dificilísimo. Es buena compañera, súper laburante, no tiene problema por nada”.

Además, valoró al nuevo conductor: “es el programa que a Jey le calza como anillo al dedo. Los artistas lo quieren un montón. Veníamos de un conductor que era muy querido por los músicos y el espacio sigue estando. Era difícil. Se sabe que varios dijeron que no. Jey tiene otro tipo de chispa, otro humor. Es la peña, es la casa de la música, eso está intacto y la comida está intacta, eso no cambió en absoluto”.