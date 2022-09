Soñar Contigo: Aysha, la mujer aventurera que se suma a la ficción ¿y conquistará a Can?

viernes, 30 de septiembre de 2022 00:00

Mientras que Soñar Contigo se acerca a su final, las dificultades para la relación de los protagonistas no parecen acabar. Can no recupera su memoria y le confesó a su padre que no sólo no se acuerda de Sanem sino que además no siente nada por ella.

En este escenario, este viernes ingresará un nuevo personaje a la ficción de las tardes de Telefe cuyo título original es Erkenci Kus. Se trata de Ayça (en castellano Aysha), una joven que tiene muchos gustos y apariencia que coincide con Can y esto no pasará desapercibido para nadie.

La joven es la hija de Asim, el empresario que apostará económicamente a las cremas de Sanem. La chica llegará en representación de él para ver si eligen o no la agencia Fikri Harika, para que se haga cargo de la publicidad de ese producto. Pero en eso nadie imaginará que logrará conquistar a Can justo en el momento en el que sus sentimientos por Sanem están en frío.

La chica no es la simple hija de un empresario, que hereda el poder por tener su apellido, sino que cuenta con amplios estudios universitarios y sobre todo "mundo". Es que, por su espíritu aventurero, le gusta navegar y escalar en las montañas. Por ello ha escalado varias veces los picos más altos e incluso ¡le gusta sacar fotos!.

Con lo cual no solo su apariencia llamará la atención de Can sino que con ella compartirá los conocimientos de los viajes por el mundo y lo que le da el hecho de vivir experiencias extremas. Pero eso llevará a Sanem a sentir que tiene esta vez alguien que puede competir con ella ante Can y lo que es peor... conquistar su corazón.

¿Quién es la actriz?

Ayça está interpretado por la actriz Basak Güroz, una joven de 31 años de edad que nació en Antalya en 1991. Después de graduarse de la escuela secundaria Antalya, se graduó de la Universidad de Akdeniz, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Administración de Empresas.

Basak Güröz recibió formación actoral en la Academia 35 y ha aparecido en comerciales de destacadas marcas turcas. Basak Güröz, que tuvo su primera experiencia actoral con el personaje asiático en la serie de televisión "On the Fire On Fire", interpretó a la Doctora Hülya en la serie de televisión Bizim Hikaye y, más recientemente, interpretó un papel en la serie de televisión "Soñar Contigo".