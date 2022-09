La inesperada sorpresa que provocó el Chaqueño Palavecino: "Quiero probar suerte"

viernes, 30 de septiembre de 2022 14:21

De cara a la gran final de Canta conmigo ahora, que tendrá lugar a mediados de octubre, el programa de Marcelo Tinelli cuenta con la participación de importantes artistas nacionales e internacionales, que no solo dan su devolución a los participantes, sino que también muestran su talento en la pista. Y el Chaqueño Palavecino fue el encargado de cerrar la gala del jueves 29 con un show sorpresa.

"Buenas, yo me llamo Oscar Esperanza, me dicen Chaqueño Palavecino, vengo de entre Bolivia y Paraguay, un paraje que se llama Rancho del Ñato, y vengo a probar suerte, a ver si me va bien, porque el camión, el ómnibus, la pala, todo es más difícil que cantar", manifestó el artista, de la misma manera que se presentan quienes compiten por el premio máximo.

"Porque comprobé que en los lugares que vamos siempre hay una guitarra, un asado, una familia que te recibe. Así que quiero probar suerte, y dependo de ustedes. Así que voy a cantar un tema, ¿puede ser? Me gusta ese jurado que está de blanco", agregó, en referencia a Tinelli. "No tengo mucha idea de música, es la primera vez que estoy, así que le pido que sepa entender que no soy el mejor para votar, hay 99 que saben y a mí me pusieron al final. No soy el mejor, no tengo buen oído, pero intentaré interpretarlo de la mejor manera", respondió el conductor.

Y luego de que el Chaqueño interpretara Amor salvaje, acompañado por los hermanos Aruma y Héctor Schmunk, Marcelo destacó la relevancia de su presencia en el reality. "Gracias de todo corazón por estar en este jurado, por estar en este programa. Prestigiás el jurado. Hay un tema que se llama La argentinidad al palo, y creo que uno de los más argentinos sos vos, sos la argentinidad al palo, si hay alguien que identifica a la Argentina sos vos. Te admiramos profundamente y es un placer enorme que estés acá", agradeció.

"Muchísimas gracias a la producción. Vivo en Salta y cuando no estoy cantando estoy metido en mi fundación, pero se dio la posibilidad de venir y estar con ustedes compartiendo. Hay tantos que saben de música y todos los que están, por algo están. A vos Marcelo: yo creo que esta es una devolución de una manera de venir porque nos has dado una mano a todos. Todos hemos pasado por acá cuando lo necesitábamos", respondió el representante de la música folklórica y provocó la emoción de Tinelli.