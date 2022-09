Rodrigo de Paul y Camila Homs cerraron el acuerdo: “Ganó él”

sábado, 3 de septiembre de 2022 00:00

Finalmente, tras la escandalosa separación entre el futbolista de a Selección Argentina, Rodrigo De Paul, y la modelo Camila Homs, en las últimas horas llegaron a un acuerdo económico y lo firmaron. Ambos son padres de Francesca y Bautista.

Anteriormente se había conocido que de no llegar a un trato, el jugador corría el riesgo de no participar en el Mundial. En este escenario, Mariana Brey confirmó en Socios del Espectáculo que el conflicto habría llegado a un final feliz.

“Finalmente en el día de ayer, volvió a haber un encuentro entre Rodrigo de Paul, sus abogados y el abogado de Camila Homs. Y está firmado el acuerdo. ¡Esto se terminó, llegó a su fin!”, comentó Mariana Brey.

"La cosa fue tensa, porque hasta el último momento hubo un “Que sí, que no”, entonces, cuando los abogados de Camila Homs no querían firmar ese acuerdo, ellos (abogados de Rodrigo de Paul) dijeron: “Ok, vamos a juicio”", agregó.

El conflicto legal también habría generado malestar en el entorno de Tini Stoessel, novia de Rodrigo, ya que a sus padres no les habría gustado que la artista se vea encasillada en tal problema. "Lo que está haciendo Rodrigo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo", contó Adrián Pallares en Socios del espectáculo.

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó: "La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirmó estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón".