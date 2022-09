Emocionada: Lizy Tagliani inició los trámites para adoptar un hijo

sábado, 3 de septiembre de 2022 15:40

Lizy Tagliani confesó en "PH Podemos Hablar" su deseo de ser mamá. Para cumplir su sueño, su pareja Sebastián Nebot tuvo mucho que ver ya que la alentó a iniciar el proceso de adopción. En LAM, contó que ya avanzó con los trámites.

“Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”, afirmó la actriz que se luce en "Los Bonobos" y espera por el estreno de "¿Quién es la Máscara?".

Agregó que “es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal. Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material”.

Sobre cómo concibe a su familia, aseguró: “un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció. Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos".