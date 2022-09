El actor de Soñar Contigo que enamora en la nueva ficción de Ebru Sahin

sábado, 3 de septiembre de 2022 00:00

Destan es sin dudas la ficción del momento en Turquía pero también que más repercusión está alcanzando en distintas partes del mundo. Se trata de una novela épica que conjuga historia con ficción y que tiene como protagonista a Ebru Sahin, la actriz de "Hercai".

La trama tiene lugar en el siglo VIII antes de que los turcos se convirtieran al Islam y gira entorno a la bella Akkiz (Ebru Sahin), que quedó huérfana por el asesinato de su padre. En este contexto, un personaje también se roba la mirada de todos los seguidores de las ficciones turcas: Ahmet Olgun Sünear.

En Argentina, Ahmet Olgun Sünear es conocido actualmente de la mano de su actuación en "Soñar Contigo" (Erkenci Kus). En la ficción de Telefe, se muestra como Bulut, un joven musculoso que se hace cargo de las tierras de Sanem y es su mano derecha en el tema cultivos. Además tiene afinidad con el manejo empresarial y sorprenderá a todos cuando se muestre como un inteligente abogado.

En Soñar Contigo, el actor llama la atención de los seguidores de la ficción por su look deslineado, sus pronunciados músculos y su caballerosidad. Allí se complementa con Can (Can Yaman), quien logra ser su amigo, y enamora a Deren (Tugçe Kumral).

Pero en Destan su papel es totalmente opuesto, aunque sigue conservando su look salvaje. Ahmet Olgun Sünear da vida en la nueva ficción a Yaman, uno de los amigos cercanos de Akkiz. Él es uno de los valientes guerreros del Mountain Khanate y está comprometido con la hermosa Sirma (Buse Meral), la mejor amiga de Akkiz.

¿Quién es Ahmet Olgun Sünear?

Ahmet Olgun Sünear nació el 24 de diciembre de 1982 en Estambul y se graduó en el departamento de Diseño de Producto Industrial de la Universidad Mimar Sinan.

Sünear, que comenzó a trabajar como modelo durante su educación, participó en producciones como Son, Neck Bend Maral, May Queen, Strawberry y Bare Feet on Campus.