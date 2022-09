Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 29 de septiembre de 2022 00:00

La incertidumbre atravesará a Züleyha, la ficción turca de Telefe cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova. La novela, que transita momentos intensos, tiene varios frentes conflictivos que mantendrán a los fans expectantes en todo momento.

Este miércoles, Fikret conoció la verdadera identidad del hombre que quiso venderles a Kerem Ali y que se hizo pasar por hermano de Müjgan. El legajo de ese individuo lo facilitó Hakan a la justicia y eso levantó sospechas en Fikret.

"¿Dijo que no importaba de donde sacó los datos? señor fiscal cómo puede no importar cómo los consiguió. Lo siento pero los obtiene muy rápidamente, los trae a usted y ¿dice que no importa?", lanzará Fikret sospechando que Hakan consiguió todo a raíz de que trabaja para el gobierno.

En el capítulo de este jueves, Fikret se reunirá a solas con Hakan para agradecerle por recuperar a Kerem Ali pero además para expresarle cuáles son sus sospechas. "Se que escondes algo. Además sea lo que sea no hay razones válidas para que le mientas a Züleyha. Te equivocas, no creo que tengas razón pero te agradezco que salvaras a mi hijo. Pero no me voy a disculpar con alguien que siempre miente", señalará Fikret.

Ante esto Hakan le preguntará: "¿Y cuando Züleyha se convensa de que no digo mentiras y me crea, tú que harás?". Sin embargo Fikret le aclarará: "tu ya perdiste en el corazón de Züleyha. Ella no va a darte otra oportundiad. Es tiempo que no deberías perder. Vete de acá y consigue una nueva vida".

Por otro lado, Colak tendrá en sus manos las joyas que Züleyha ponía a la venta para juntar fondos para recuperar la mansión Yaman. "Estas piezas son hermosas", señalará el empresario a lo que Bëtul aclarará: "porque se lo regaló Demir. El buen gusto es de Demir, no es de Züleyha".

"Tranquila nena, no seas celosa. Tu también eres bella, más que Züleyha. Y nuestros hombres lo hicieron muy bien. Lo hicieron ver tan fácil de realizar", señalará Colak quien le prohibirá a Bëtul que use esas joyas y le prometerá que comprará unas para ella. "¿Cómo que no es nuestro? Claro que sí lo son", lanzará ella quien insinuará que él es un ladrón.

"Si me interrumpes, te meterás en problemas. Eres hermosa, muy hermosa. Pero tienes el mal hábito de hablar cuando no te toca", finalizará él.