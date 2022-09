Soñar Contigo: los cambios de planes que llevaron a adelantar el final de la ficción

jueves, 29 de septiembre de 2022 00:00

Soñar Contigo transita los últimos capítulos por la pantalla de Telefe y a medida que se acerca el final, la historia va tomando nuevos giros. La ficción turca, cuyo título original es Erkenci Kus, cuenta la historia de Can y Sanem, una joven pareja que debió enfrentar numerosos desafíos para ser feliz.

El último desafío es el que se dio a partir del capítulo del viernes de la semana pasada cuando ambos decidieron viajar 2 años en barco por el mundo pero un accidente frustró esos sueños. Pero el golpe más duro se dio cuando Can no recuperó la memoria tras el impacto con el auto y producto de esto no reconoce a Sanem en su vida.

Si bien ella recurrió a todas las maniobras para que vuelvan los recuerdos a Can, el resultado todavía no fue alcanzado. Ni las discusiones frente al Mar Negro, ni el té especial de Sanem ni su perfume natural consiguieron que la memoria pudiera volver en él. Pero a partir de la semana que viene la historia poco a poco irá dando algunos cambios camino al gran final de la historia en Argentina.

En Turquía la serie comenzó a emitirse en el 2018 y llegó al final el 6 de agosto de 2019. Sin embargo en los planes no estaba que terminara ese día sino una semana después, algo que al final no se dio por decisión de los directivos, productores y el canal. Es que cuando la serie ya estaba avanzando en su capítulo original 49 en la televisión de Turquía, el director dio una mala noticia: "la ficción se cancela".

El director Faruk Turgut hizo el anuncio en Twitter donde contó que la trama fue reestructurada y decidieron adelantar el final. El cierre de la historia estaba prevista en el episodio 52 y se terminó dando en el 51.

Erkenci kusun https://t.co/Y91mvHNuv1 de final yapacagi haberi dogrudur.Kanalla yapilan anlasma 52 bl olup,52 bl kurban bayramina denk geldigi için kanalimiz star tv ile konusup https://t.co/Y91mvHNuv1 final olmasina karar verilmistir. — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) July 17, 2019

Sin embargo la decisión de la producción fue acortarla a 51 episodios, es decir se sacó casi 2 horas y medias de historia. Según el argumento del director "se hizo con el canal el acuerdo para 52 capítulos pero como coincidía con el Eid-al-Adha, se decidió adelantar el cierre". La celebración del sacrificio musulman (la mayor celebración en la que sacrifican corderos por la pureza del pueblo) fue lo que determinó que la historia se cortara antes de tiempo y no se diera el cierre que originalmente se había planeado.

Según el portal español "El Periódico", el director afirmó a la prensa turca que la cancelación vino dada por el trabajo duro durante más de 15 meses que estuvieron haciendo todos los trabajadores de 'Erkenci Kus' y que necesitaban unas vacaciones.

Actualmente en la Argentina, la ficción turca atraviesa el capítulo original número 49 que tiene una duración real de 2 horas y algunos minutos más pero que por Telefe se fracciona en episodios de 30 a 35 minutos para extenderlo por más días de la semana.

El último capítulo, el 51, está previsto que se emita en Argentina entre la segunda y tercera semana de octubre.