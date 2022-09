Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 29 de septiembre de 2022 00:00

Momentos muy tensos se viven en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. Es que Süreyya no aguanta saber que Can sienta algo por ella. Además Esma descubrió el pasado oculto de la madre de Adem. Y Fikret se dio cuenta que su secretaria tiene sentimientos sinceros hacia él no como Ipek.

En el capítulo de este jueves, Fikret llamará a Adem y le contará que el ex esposo de Esra es quien lo está extorsionando y que fue a la oficina para amenazarlo. "Lo sabe todo", señalará el hombre a lo que Adem se mostrará sorprendido. "¿En verdad?, no puedo creer que lo hiciera. mira lo que ha hecho este imbécil. Esto es increíble. ¿Qué quieres que haga cuando lo encuentre?", preguntará.

Fikret le pedirá que haga que desaparezca, que se vaya aunque sea dándole dinero: "asegúrate que no me moleste nunca más. Quítale esas grabaciones, deshaste de él, no me importa. Quiero que nos deje en paz".

Ante esto, Adem le pedirá que no se preocupe porque él se hará "cargo de todo". "Al menos fue fácil encontrar al culpable. Haré lo que sea necesario para ayudarte con este problema. Voy a actuar lo antes posible y te informaré sobre lo que pase. Lo resolveremos muy pronto. Te veré después", señalará.

Por otro lado, Süreyya hablará con Can para expresarle su preocupación después de lo que le contó su amiga Figen. "No he dormido desde ayer. Reconsideré cada momento que nos encontramos y cada conversación que tuvimos y pensé en las cosas que me dijiste sobre Faruk", le expresará subrayando que ella está "segura que nunca hice nada que te de esperanza".

Pero ante estas palabras, Can se verá desbordado y la confundirá con su gran amor del pasado, Verian, la mujer que lo abandonó cuando él se puso posesivo: "¿Vas a escuchar alguna vez Verian?". Ante esto, el silencio dominará la situación y las miradas se cruzarán con dureza. "Mi nombre es Süreyya", aclarará ella.

Por otro lado, Esma discutirá con Reyhan a quien la señalará como mentirosa. "¿Qué pasará si tu hijo se entera que su padre Bebsi en verdad lo quería, porque quería adoptar a Adem y era su última voluntad?", preguntará Esma y luego sentenciará: "nunca permitiste eso por tu orgullo. Me pregunto si Adem, seguiría estando a tu lado si lo supiese a pesar de que fue llamado bastardo por tus decisiones. Me preguntaría si te seguiría queriendo".