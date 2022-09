Luciano Castro habló de la diferencia que lo separa de Flor Vigna: "Necesita espacio"

jueves, 29 de septiembre de 2022 00:00

Desde hace meses atrás, el actor Luciano Castro y la conductora y cantante, Flor Vigna, viven una relación amorosa que les cambió la vida por complejo y parecen complementarse muy bien.

Sin embargo, Luciano reveló una diferencia que hace que a veces se distancien. El aspecto al que se refirió el actor fue la diferencia de edad que los separa ya que él tiene 47 años y ella 28.

"Ella necesita espacio, tiene 28 años. Está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva", expresó Castro en una entrevista con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”. Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, yo le choreo la energía, pobre Florcita", agregó divertido.

Sobre cómo llevan la relación, sostuvo: Hablamos mucho, vamos a poner un locutorio, venimos de relaciones muy largas y nos decimos 'esto no' todo el tiempo. "Estamos atrás de algo sano y ojalá nos salga bien y nos dure toda la vida", expresó enamorado.

Sobre su propia carrera artística y la "fama" de tener mal genio, fijo: "Supe ser despreciable, pero por una cuestión de hasta pensar que con eso iba a mantener una distancia y no me iban a llegar las balas, llegan igual esas balas".

Y finalizó: "Empezás a pensar que todos son tus enemigos en un momento; primero que no sos tan importante... También tiene que ver con la juventud".