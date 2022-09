Cande Tinelli reflexionó sobre su relación con Coti Sorokin: "Tenemos que aprender a..."

jueves, 29 de septiembre de 2022 16:45

Luego de una breve separación, Cande Tinelli confirmó su reconciliación con Coti Sorokin. "Fue un impasse, es así, a las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta un poco sostener las cosas, se tiene poca paciencia y me parece que tenemos que aprender a amar lo que le falta a la otra persona", reflexionó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

"Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda y no va", agregó e hizo un mea culpa sobre sus reacciones: "Soy re impulsiva, la peor. Somos re calentones los dos". Si bien le gusta estar en pareja y a lo largo de su vida ha mantenido relaciones largas, la cantante no descartó volver a pasar por otra crisis.

"Espero que no vengas cada vez que me separe o me pelee, porque puede pasar mil veces más. A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío", le dijo al cronista Alejandro Castelo. Mientras que Yanina Latorre contó en LAM que Coti "no la hacía sentir bien". "Ella llegó a buscar departamento nuevo, se mudó y se llevó toda la ropa", señaló.

Los rumores de crisis surgieron a principios de septiembre, cuando Coti viajó a España y Cande se quedó en Buenos Aires para continuar con las grabaciones de Canta conmigo ahora. Y tras confirmar que la separación era un hecho, "Lelé" criticó la actitud del cantautor en las redes, donde posteaba mensajes relacionados con el amor: "Está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos, la verdad, ¿qué querés que te diga? ¡Vamos! Media pila. Dos más dos. Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos. Todos hacemos esos".

Mientras que Coti había dejado en claro sus planes de pasar por el registro civil con su novia. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca, sí. Todavía fecha no, pero el año que viene seguro", contó en diálogo con Socios del espectáculo. Mientras que la cantante y diseñadora aseguró que tiene ganas de ser mamá: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre".