Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 28 de septiembre de 2022 00:00

Momentos de drama y muy tensos se vivirán en Züleyha, la ficción de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, atravesará un camino de situaciones extremas de la mano de un nuevo personaje que se hará pasar por el hermano de Müjgan.

En el capítulo de este miércoles, el hombre que se hará pasar por el hermano de Müjgan, recibirá una millonaria suma a cambio de darle a Fikret al pequeño Kerem Ali. "Llevate el dinero y cuéntalo pero ya vete", lanzará el joven Fekeli a lo que luego el individuo le aclarará a Lütfiye: "entonces ya quieren que nos vayamos. Señora, yo estoy muy consciente de que usted no aprueba esto y cree que soy malvado o una mala persona".

Pero la mujer lanzará: "no nos importa si es una persona buena o mala. Lo que importa es que ya firmó. Usted vendió al niño. Si todo ya terminó, tome el dinero y váyase de una vez". Ante esto el hombre tratará de aclarar: "no quiero que piensen que soy malo. Podría juzgar por mi honor que no quiero el dinero por asunto personales. Ni siquiera tocaré un centavo. Lo llevaré a Ankara, al ministerio de Salud. Saben que la difunta Müjgan era directora. Iniciaremos un fondo de investigación de salud a su nombre. Y para los niños en países pobres".

Pero todo esto generará una discusión entre Fikret y el hombre quien oculta su verdadera identidad y se esconde tras el nombre del hermano de Müjgan, aprovechando que nadie conocía personalmente a aquella persona. "A quién crees que engañas. Acabas de vender a tu sobrino, ¿lo entiendes?. Acabas de vender a un ser humano... ni donar todo lo que tienes te salvaría. Ya vete", lanzará Fikret quien al echarlo de la casa le hará una advertencia: "Kerem Ali es mi hijo y no quiero que te vuelvas a cruzar en su camino".

Por otro lado, los fiscales de Estado llegarán a la mansión Yaman en medio de la revuelta por el caso Kerem Ali y pedirán el desalojo de la familia Yaman de la mansión. La casa fue desalojada a partir de la deuda millonaria que cae sobre ésta producto de una cuantiosa deuda de impuestos que no fueron pagados en tiempo y forma.

Todos saldrán con las maletas y Hamine la sacarán engañada con que la salida se debe a un viaje de vacaciones que emprenderán. La situación estará cargada de drama y preocupación por el futuro que se perfila a partir de esto.