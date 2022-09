Soñar Contigo: la mentira que atravesará la ficción

miércoles, 28 de septiembre de 2022 00:00

En la cuenta regresiva para el final, Soñar Contigo va tomando giros constantes de manera inesperada. La ficción turca de Telefe, cuyo título original es Erkenci Kus, transita capítulos intensos con el drama, el amor y la comedia entrelazándose como condimentos esenciales en la historia de Can y Sanem.

La novela avanza actualmente con la trama girando entorno a Can que perdió la memoria tras un brutal choque. En el mismo vehículo iba Sanem, quien salió herida pero pudo recuperarse con más rapidez. Ahora ella y su familia buscará ayudar a su amado a que retome esos recuerdos perdidos, entre estos el proyecto que ambos armaron de ir a vivir juntos y dar la vuelta al mundo en barco por 2 años.

Este martes, Sanem buscó la forma de que Can recupere la memoria apelando no sólo a su sensualidad sino también a un recurso que consideró irresistible: su perfume natural, aquel con el que enamoró al joven Divit. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, no lo logró y todo quedó en la nada.

Sin embargo cuando ambos se ausentaron de la agencia Fikri Harika, una mentira comenzó a gestarse y a medida que avancen los episodios por Telefe se hará "insostenible". Se trata de la excusa que puso Leyla a Asim, el empresario de cosmética que llegó a la agencia para hablar exclusivamente Can y Sanem y no los encontró.

"Nos pidieron que no le contáramos el motivo real de por qué no está pero deberíamos decirle", comenzó expresando la hermana de Sanem sobre el motivo de la ausencia de los dueños de la agencia Fikri Harika pero sobre todos de las cremas que están por ser comercializadas.

"Contactamos a un director extranjero y fueron a retirarlo al aeropuerto ahora. El director Artur Capello", agregó Leyla generando una mentira que poco a poco irá creciendo y enloquecerá a todos. "Es inglés pero de origen español. Está muy ocupado, debió llegar ayer pero hubo problema con la aerolíneas. Ha recibido numerosos premios en el mundo", destacó para justificar por qué Can y Sanem no estaban en ese lugar para explicar cómo sería la campaña publicitaria para impulsar las cremas de ella.

A partir de esto, se desencadenarán una serie de situaciones de lo más desopilantes que generarán situaciones tensas pero también muy cómicas que sorprenderán a los seguidores.

Camino al final

Toda esta trama corresponde al capítulo original 49, de 51 que contiene toda la trama. Conforme a cómo avanza por la pantalla de Telefe, el final podría estar dándose en 2 semanas y media. Con lo cual la cuenta regresiva está marcada pero llama la atención sobre qué pasará después.

Es que comúnmente Telefe anuncia sus estrenos de ficción varias semanas antes del final de la que se emite. Pero en esta ocasión, no hay nada exhibido en cartelera, no se anunció ningún nuevo estreno en materia de ficción, con lo cual las especulaciones de cómo se dará el cambio en la programación son varias para los fans.

Las cartas por ahora no están echadas pero sí hay varios rumores de qué pasará en la grilla. Es que a mediados de octubre (se cre que el domingo 16) arrancaría Gran Hermano 2022. Luego de 10 años sin estar en pantalla, y con la conducción de Santiago Del Moro, vuelve GH y ésta ocuparía la grilla 6 días de la semana en el prime time nocturno. Sin embargo no se descarta que, como ocurrió en ediciones anteriores, tenga emisiones en la tarde para alimentar el interés y seguimiento de los participantes por parte de los fans.

De esta forma, no habría ningún estreno de ficción sino que se usaría para ver lo que ocurre en la casa el horario que deje libre Soñar Contigo que es clave ya que va de 18 a 18.45 horas. Lo cierto es que si bien es una de las posibilidades, Telefe aún no confirma nada y los fans siguen paso a paso las novedades que se van dando en esta materia.