Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 28 de septiembre de 2022 00:00

Un importante giro se dará en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. Es que un nuevo personaje ingresará a la ficción, cuyo título original es Istanbullu Gelin, y sacudirá a los protagonistas.

En el capítulo de este martes, Süreyya y Faruk vivieron una tarde intensa compartiendo un momento juntos y a solos. En esta ocasión, él aprovechó para regalarle un nuevo violín reconociendo que la música para ella es muy importante y la hace muy feliz.

Por su parte, Esma mantuvo un diálogo sincero con su hijo Osman a quien le pidió que escuche su corazón con respecto a Burcu y no siga con ella si no la ama. "Lo único que tienes que hacer es escuchar tu corazón, a nadie más y eso también me incluye. Después sólo debes preocuparte por tí. Hay solo una vida, no la desperdicies", le expresó.

En el capítulo de este miércoles, Esma hablará nuevamente con su hijo Osman a quien le expresará que ella es feliz de verlo feliz con su novia Burcu. Sin embargo él le pedirá que no piense tanto en ellos y se dedique a invertir tiempo en su vida. "Mamá experimenta algo que sea para tí, no para los demás. Ya te hemos mantenido muy ocupada", expresará Osman.

Esma, quien viene de ocultar su relación con Galip, reflexionará sobre la posibilidad de apostar a su vida personal con hechos que la hagan feliz: "entonces tengo que vivir mi vida".

Luego, cuando Osman se vaya llegará Kiymet para llevarle a Esma las cartas que robó en la casa de Reyhan. Se trata de los escritos donde se confirma la relación de la madre de Adem con el señor Boran, el ex esposo de Esma.

"Son las cartas que estaban en la casa de Reyhan... fue difícil, fue realmente difícil conseguirlas pero me las arreglé para lograrlo. Creo que deberías leer esto", le indicará.

Por otro lado, Esra se verá amenazada por su ex esposo quien no sólo la extorsiona a ella sino que es el desconocido que apreta a Fikret desde el anonimato. El joven tiene un contexto oscuro y trabaja bajo la sombra de Adem. Por eso la extorsionará con lo que ella siente por su jefe Boran. "Escucha, no se si él es tu jefe o no pero dile que le cuente a su esposa, que le diga toda la verdad. Cuéntale a tu hermano sino enseñaré a tu jefe cómo guardar silencio", apuntará.

Tras la amenaza, el hombre se irá a reunir con Adem que lo esperará a pocos metros en el auto. La joven quedó atónita y sin poder de reacción con lo cual el extorsionador ahora recibirá las próximas indicaciones para seguir con la maniobra delictiva de su jefe.