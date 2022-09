Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 27 de septiembre de 2022 00:00

Un embargo, un niño secuestrado y nuevos dramas se sumarán esta semana a Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, sorprende día a día con tramas que van generando mucho impacto pero también con nuevos personajes que suman suspenso y acción.

En el capítulo de este martes, Hakan se enterará que Züleyha debe 9 millones en impuestos de la mansión Yaman. Será cuando escuche a Sermin y Füsun hablando. "Son casi10 millones. La verdad que espero que no pueda pagarlo y que le clausuren la mansión", señalará Sermin a lo que su amiga agregará: "si llegaran a clausurar esa mansión, sería un escándalo en todo Cukurova y sería el final del reinado de Züleyha porque ya no habrá forma de limpiar su nombre".

Luego Fikret encarará a Sermin a quien culpará por todo lo que le está pasando a Züleyha. "No puede ser, nos culpa por todo lo que a ustedes les pasa", lanzará la mujer y luego defenderá a su hija: "qué tiene que ver Bëtul con esto. Züleyha es la que estafó al estado y no pagó los impuestos. Si no pagas tus impuestos a tiempo, ellos tendrán que llegar a tu puerta. Así es la justicia".

La madre de Bëtul irá más lejos con sus dichos y lanzará una advertencia: "Tu deberás tener cuidado. Ya se gastó toda la fortuna que le dejaron los Yaman. Ya será el turno de los Fekeli. Seguramente clausurarán la desmontadora, ya lo verás".

Pero Fikret no se lo dejará pasar: "cuida lo que dices Sermin. A qué estás jugando. Mejor cuida lo que dicen". Pero la ira abordará a este joven quien sacará un revólver y apuntará a la mujer con la intención de amedrentarla.

Por otro lado, Fikret recibirá en su casa a un hombre que se hará pasar por el hermano de Müjgan, quien tiene en su poder a Kerem Ali. "¿Me está diciendo que venderá a su sobrino por 10 millones?", preguntará el joven Fekeli quien recordará: "a mi me confiaron a Kerem Ali. No podría amar más a un pequeño, ni aunque fuera mi propio hijo. Haría cualquier cosa por él. Pero hay algo que me intriga. ¿Qué clase de tío pondría precio a su sobrino?".

Ante esto, el hombre, que en realidad se llama Halim Celikkan le indicará: "si lo ama tanto como dice, pague 10 millones y quedese con Kerem Ali para siempre".