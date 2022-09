Preocupación: operaron a Aníbal Pachano de un tumor cerebral

martes, 27 de septiembre de 2022 15:16

A un año de anunciar su despedida de los escenarios, Aníbal Pachano fue operado de un tumor en la cabeza. "Tenía dos opciones: probar con rayos, pero eso es paliativo y momentáneo porque el tumor sigue estando ahí, y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última sin dudar", explicó días antes de la intervención. Y ahora, se recupera acompañado por su hija Sofía.

"Yo estuve desaparecida unos días de esta red social porque alguien se operó. Y como es Highlander... a las 72 horas le dieron el alta y bueno, acá está, ahora es conviviente por unos días", contó la actriz y cocinera en sus redes sociales. "Así, impecable. Un tumor en el cerebro le sacaron, y el señor está impecable. Está chequeando Instagram", agregó con humor. Mientras tanto, disfrutan de unos días de padre e hija, en los que Aníbal no se detiene ni un minuto, ya que afortunadamente se siente bien.

Cabe recordar que en diálogo con Noticias Argentinas, Aníbal había aclarado que su decisión de no hacer más teatro musical no tenía que ver con sus problemas de salud. "Es una decisión como artista, porque creo que ya cumplí mi función en el musical. Eso no significa que no deje de trabajar. Voy a seguir dirigiendo, haciendo televisión. Es una decisión desde lo corporal, porque a los 66 pirulos ya está", explicó previo al estreno de Así...vuelvo, su último music hall.

Y se mostró molesta por el tono fatalista que le dieron algunos periodistas a su despedida: "Vamos a terminar con el cuentito de los que quieren hacer amarillismo con mi enfermedad: yo estoy en un tratamiento oncológico desde hace cinco años. Estoy en perfecto estado, haciendo todos los deberes. Eso es lo principal. Los que quieran especular con mi enfermedad, basta que me miren y lo que hago en Instagram para que saquen sus conclusiones, que sepan lo bien que estoy. Están alarmando una situación que no corresponde. Tomo una decisión adulta: hasta acá llegué para bailar en un escenario".