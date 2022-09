Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 27 de septiembre de 2022 00:00

La semilla de la duda. Eso es lo que se sembró en varios personajes de Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. Es que Figen le dijo a Süreyya que Can está enamorado de ella y Adem vio a Galip con Esma y sospecha de que algo pasa entre ambos. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un recorrido en el que los secretos se tratan de ocultar pero hay verdades que serán reveladas.

En el capítulo de este lunes, Adem increpó a Galip a quien responsabilizó de que está en complot con Esma. Fue después de verlos a los 2 juntos en la noche y las sospechas van en aumento. Ante esto, Galip fue a encontrarse con su amada a quien le contó lo ocurrido con Adem.

En el capítulo de este martes, Galip hablará con Esma y le indicará la rápida necesidad de armar una estrategia para evitar que los hermanos Boran sepan que hay algo entre ellos. "Debemos buscar una buena excusa para explicar la cita de anoche. A partir de ahora no podemos vernos", señalará el hombre.

Luego, Galip hablará con Adem con fin de aclararle el panorama. "¿Crees que podrás librarte sólo porque dejes de trabajar para mi?", cuestionará el hijo de Reyhan a lo que el abogado responderá: "anoche nos reunimos con Esma a hablar de nuestros hijos. Así fue. Sabes que son pareja".

Al ver que él no cree agregará: "Asique dile a tus hermanos lo que te plazca, no tenemos nada que ocultar. Pero quiero ver cómo te defenderás cuando intentes difamar a la señora".

"¿En verdad crees que se terminará todo esto de esta forma?", preguntará Adem incrédulo y molesto por la respuesta de su abogado pero sobre todo porque sospecha que algo hay entre ellos y que eso le puede servir a futuro con los hermanos Boran.

Por otro lado, Süreyya no podrá creer que Can sienta algo por ella y que esté usando a Begüm. "¿Cómo es posible que sienta esto por mi?. Entonces por qué ha estado saliendo con Begüm y por qué ha estado peleando con Faruk por ella. No lo puedo entender. Cómo esperas que lo entienda con sólo decirlo de esta forma", señalará.

"Quizás Can sí intenta amar a Begüm y tal vez se sienta atraído por ella. No lo se y tampoco puedo entenderla. Por eso te pido ayuda. Quiero advertirlo. Creo que Can no puede pensar claramente. Él ve a Faruk como una versión de él. Faruk es como el Can del pasado", explicará Figen, la hermana de Can.