"No creo que sea tan atrevida": Wanda Nara, contra China Suárez en ¿Quién es la máscara?"

martes, 27 de septiembre de 2022 00:00

De forma literal, se pudrió todo en ¿Quién es la máscara". Es que este lunes, en la emisión que se vio en Telefe, apareció un nuevo personaje que despertó rispideces.

La "sapa" Mansa se sumó al big show con posibilidad de ser la nueva desenmascarada, tras cantar "Despechá", de Rosalía. Entre sus pistas, dijo que recorrió toda Europa y que su ciudad favorita es Roma. También, que su mamá es la mejor cocinera. El primero en arriesgar fue Roberto Moldavsky que encendió la mecha en el panel de los investigadores.

"Wanda te quiero, pero para mí ahí abajo está la China Suarez. Es lo que todos estábamos esperando", señaló. La empresaria se incomodó y disparó: "No creo que sea tan atrevida... o caradura. Igual a ella ya la desenmascaré".

Natalia Oreiro intentó bajar la tensión: "bueno, cambiemos de tema". Pero Wanda siguió: "es que no quiero hacer el papel de tarada..." y Lizy Tagliani le respondió rápidamente: "bueno, no lo estas logrando".

En el sondeo, Wanda Nara dijo que era Oriana Sabatini; Karina La Princesita apostó por Narda Lepes y Lizy Tagliani, señaló que era Lola Ponce. Sin embargo, ninguno acertó y Mansa sigue en el programa.

En Twitter, inmediatamente se convirtió en trending topic, en una jornada picante para las hermanas Nara ya que Zaira también anunció la separación de Jakob Von Plessen, tras 8 años de relación.

#QuienEsLaMascara



Es la China Suárez , dice Moldaski.



Jajajaja lo que todos estábamos esperando pic.twitter.com/l7qftD6Flg — Según Como Se Escriba uD83DuDCAFuD83DuDCA5 (@como_segun) September 27, 2022

Moldavski: Wanda te quiero pero para mí ahí abajo está la China Suarez

Wanda: No creo que sea tan caradura. Igual a ella ya la desenmascaré#QuienEsLaMascara pic.twitter.com/42MkvxTaoq — Quien es la mascara? uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@mascaraoficiaI) September 27, 2022

Moldavsky: Para mi es La China Suarez..

Wanda: "no creo que sea tan atrevida"

"yo a esa ya la desenmascare"

automaticamente yo :#QuienEsLaMáscara pic.twitter.com/u08oRWx6lZ — Kime (@JazminKimey) September 27, 2022

Zaira Nara, separada

Después su hermana Wanda terminara su matrimonio con Mauro Icardi, este lunes fue Zaira Nara quien anunció, en un corto mensaje en sus historias de Instagram, su separación con Jakob Von Plessen, el padre de los pequeños Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo.

Los rumores de crisis de Zaira se remontan al año pasado, cuando estalló el rumor de romance entre Icardi y Eugenia "China" Suárez. En ese entonces, había trascendido que Von Plessen habría sido cómplice del jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz en Europa, mientras las hermanas Nara disfrutaban de "La Semana de la Moda" en Milán.

Tras idas y vueltas, la modelo y conductora habló a mitad de año sobre su situación y nuevas versiones que vinculaban a Jakob con otra mujer. "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París. La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, comentó en Intrusos.

Días más tarde, la modelo volvió a dejar en claro que todo marchaba bien su familia con fotos familiares y viajes. Sin embargo, una nueva etapa comienza para Zaira, según lo que destacó hoy.