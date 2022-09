Aseguran que Jakob Von Plessen espiaba a Zaira Nara: "Puso un micrófono en su casa"

martes, 27 de septiembre de 2022 20:00

"Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", fue el mensaje con el que Zaira Nara confirmó su ruptura con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos Malaika y Viggo. Horas más tarde, salieron a la luz detalles sobre el final de la pareja.

La modelo había admitido que el año pasado se había desencadenado una fuerte crisis entre ellos, a raíz de la complicidad del empresario con Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez en París. Y aunque negaba cualquier separación, llegaron a vincularla con el polista Facundo Pieres, algo que despertó los celos de Jako.

"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y las escuchó hablar (a Zaira y Wanda)", reveló Pampito Perelló en Mañanísima. Y agregó: "A mí me parece que ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana. Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica…".

Según el periodista, cuando Zaira descubrió que su marido escuchaba sus conversaciones privadas se puso furiosa. "Habían tenido una discusión tremenda ellos dos. No lo conté en su momento porque estaban juntos. A veces hay que tener un respeto y hay que proteger, no hay que contar todo lo que uno se entera porque se puede dañar mucho", explicó.

Cabe recordar que hace pocas semanas, la menor de las hermanas Nara insistió en que Von Plessen no le fue infiel. . "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París", declaró en diálogo con Pía Shaw, en referencia a los rumores que vinculaban a su marido con la modelo Jimena Buttigliengo.