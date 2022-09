Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 26 de septiembre de 2022 00:00

Muy tenso. Así es el clima en Cukurova, el lugar donde se desarrolla toda la acción de la ficción Züleyha. La novela, de las tardes de Telefe cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos donde los secretos salen uno a uno a la luz y faltan otros más que se desencadenarán de una forma sorprendente.

En el capítulo del viernes pasado, Betül encaró a Colak enfurecida porque mandó un hombre a seguirla. "No confío en la gente, es por eso que le dije a Salak que te proteja... eres mi mujer y todo Cukurova sabe que eres la mujer que amo", señaló el empresario quien luego le subrayó: "si alguien te lastima a tí me lastima a mi... no permitiría que alguien te toque el cabello. Date cuenta que eres la reina de mi corazón".

Por otro lado, Fikret convocó a Hakan para hablar y aclararle cómo está la relación entre ambos. Después de que él le salvó la vida en el Líbano junto a Cetin, sentía que le debía un favor. Sin embargo, Fikret quedó mano a mano después de que le "devolvió la gentileza" salvándolo de que Züleyha lo mate.

"Estamos a mano. Tu me salvaste en el Líbano y yo te salvé de Züleyha... ya no estoy en deuda contigo... volveremos a ser lo que éramos al principio... vende tus acciones, deja Cukurova y vete", le dirá el joven Fekeli. Sin embargo Hakan le aclaró: "no pienso renunciar".

En el capítulo de este lunes, Hakan encarará nuevamente a Abdülkadir al darse cuenta que éste está enamorado de Bëtul o al menos anda detrás de ella sin importarle que esté al lado de Colak. Sin embargo su socio le negará cualquier vínculo con la "parisiana". "¿Cuestiones del corazón?, ¿a mi? nooo", negará Abdülkadir.

"Uno no puede decir si lidiar con eso o no. Ya dime", insistirá Hakan quien recibirá como respuesta: "yo por ahora no tengo a nadie en el corazón". Sin embargo, Gümüsoglu le dará el visto bueno a esa relación: "por qué no, si Betül es hermosa".

Lejos de esta conversación, Züleyha recibirá una visita inesperada en la mansión Yaman. "Venimos del juzgado mercantil. La deuda de 2 millones todavía no ha sido liquidada y tenemos que proceder al embargo", le indicará un agente judicial quien luego le entregará una carta de demanda.

Ante esto, la dama de Cukurova le aclarará que no tiene "nada que ver" con ellos: "somos muy cuidadosos, no debemos nada de la compañía". Sin embargo él le corregirá: "son las deudas por no pagar las deudas de la hacienda... el estado le mandó 6 cartas... la última nota la debió haber recibido hace 7 días.... si usted puede liquidar la deuda ahora está bien pero si no puede deberé embargar las propiedades".

Por otro lado, Fikret volverá a hablar con Hakan pero esta vez para advertirle que hay algo que no puede controlar: a Vahap. El joven Fekeli le contará que él varias veces trató de detener al hermano de Abdülkadir pero que sigue obsesionado con Züleyha y no sabe hasta dónde puede llegar.

"Es la caja de las cosas que el loco hermano de tu socio le robó a Züleyha. Él está obsesionado con Züleyha. Ese estúpido entró a la mansión y le robó sus cosas. Éste es un zapato de ella, éste es su pañuelo, esto es lo que llevaba en la muñeca del hospital y éste es su cabello. Ese enfermo le cortó el cabello mientras dormía", enumerará.

Luego le indicará que una vez ya lo atrapó y lo castigó "pero lo volvió a hacer". "Te digo todo esto porque si lo vuelvo a atrapar le romperé los huesos", advertirá Fikret sobre lo que pueda pasar con Vahap.