Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen: “le daremos otra forma a esta familia”

lunes, 26 de septiembre de 2022 21:02

Después su hermana Wanda terminara su matrimonio con Mauro Icardi, este lunes fue Zaira Nara quien anunció, en un corto mensaje en sus historias de Instagram, su separación con Jakob Von Plessen, el padre de los pequeños Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo.

Los rumores de crisis de Zaira se remontan al año pasado, cuando estalló el rumor de romance entre Icardi y Eugenia "China" Suárez. En ese entonces, había trascendido que Von Plessen habría sido cómplice del jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz en Europa, mientras las hermanas Nara disfrutaban de "La Semana de la Moda" en Milán.

Tras idas y vueltas, la modelo y conductora habló a mitad de año sobre su situación y nuevas versiones que vinculaban a Jakob con otra mujer. "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París. La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, comentó en Intrusos.

Días más tarde, la modelo volvió a dejar en claro que todo marchaba bien su familia con fotos familiares y viajes. Sin embargo, una nueva etapa comienza para Zaira, según lo que destacó hoy.