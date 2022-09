Guillermina Valdés contó la difícil situación que vive hace meses

lunes, 26 de septiembre de 2022 00:00

Este domingo, la modelo y empresaria Guillermina Valdés, quien hace poco tiempo rompió su relación de 8 años con Marcelo Tinelli, usó sus redes sociales para dialogar con sus seguidores y hablar de una situación que para ella es difícil.

La rubia, a través de las Stories de Instagram, cuestionó a sus fanáticos y les contó lo que vive todos los domingos, y les preguntó si a alguien le pasa lo mismo.

"Hace un par de meses que sin necesidad alguna, me levanto todos los domingos entre 6:30 y 7 de la mañana. Me gustaría saber cuánta gente está en la misma situación. Difícil por cierto, ¿no?", dijo la modelo.

Y posteriormente agregó: "Ah bueno, el porcentaje de gente que se levanta temprano es superior en un 80% así que no sé qué podemos hacer, un zoom todos juntos y hablar de física cuántica, astrología... ¿Qué dicen los domingos que no dormimos?".

En este mismos escenario agradeció a sus seguidores que le brindaron recomendaciones aunque aseguró que por ahora no las hará. "Hoy me levanté con todo, puede ser un tema de la edad pero yo no me siento de 45, me siento de 30, por lo cual en mi caso, no", sostuvo de manera contundente.

Para hablar de su edad usó un filtro que convierte su rostro en el de una caricatura y de esa forma se mostró divertida desde el auto. Posteriormente siguió con sus actividades normales.