¡Sorpresa!: dos grandes figuras se suman a un programa de las mañanas

El ciclo "Nosotros a la mañana" que emite eltrece de lunes a viernes a las 9.30 y cuenta con la conducción de Joaquín "El Pollo" Álvarez, se renueva gracias a la incorporación de Sofía Zámolo y Josefina Pouso a su panel especializado.

El equipo quedará conformado también por Mariel Di Lenarda, Carlos Monti, Ariel Wolman, Paula Trapani, "Pampa" Mónaco, y Pablo Montagna.

Además, el programa seguirá contando con la presencia de Santi Zeyen como notero en móviles y con Andrea Bisso en las notas de exteriores.

Sofía Zámolo, la modelo argentina que se convirtió en madre de California, junto a José Félix Uriburu, por primera vez hace casi 2 años, hizo una confesión que emocionó a muchos de sus seguidores.

Luego de la muerte de su madre, quien luchó incansablemente contra el cáncer y llegó a conocer a su pequeña nieta Cali, Sofía se animó a hablar de la posibilidad de volver a ser mamá.

"Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba, pero también uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podes querer controlar todo", explicó la modelo en diálogo con GENTE.

"A veces tenés que entender que hay una fuerza superior, que puede ser Dios, el universo, la divinidad en la que uno crea, que es más poderosa y más fuerte, y si tiene que ser va a ser. Dejando al universo que haga sus cosas, desearlas, obvio, pero no ahorcar los deseos ni asfixiarlos", agregó la rubia.

"Mi marido y yo estamos súper pendientes de su crianza: nos mandamos videos, leemos y aprendemos, todo desde el amor. Me podré equivocar en mil cosas, porque nadie es perfecto y es parte de la vida del ser humano equivocarse, pero si hay algo que no le va faltar nunca a mi hija es amor", continuó relatando.