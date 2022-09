Llega el estreno de "Púrpura como el mar" de Can Yaman: ¿con escenas hot?

domingo, 25 de septiembre de 2022 00:00

Soñar Contigo marcó, sin dudas, un antes y un después en el actor turco Can Yaman. La ficción que se emite actualmente por Telefe, cuyo título original es Ereknci Kus, le permitió catapultarse a la fama internacional. Tal es así que en Italia se convirtió en uno de los actores más querido y seguido por la audiencia.

Después del éxito de la novela que filmó con la actriz Demet Özdemir, se radicó en Italia donde no solo trabaja como modelo sino que además se le abrió paso para grabar una ficción que este viernes se estrenará en aquel país. Se trata de Viola come il mare, que en castellano significa Púrpura como el mar, y que cuenta con la actriz Francesca Chillemi, como coprotagonista.

Esta historia es una ficción policial, con toques de comedia romántica, pero que atraviesa mucho el drama y la intriga. A poco de estrenar, el actor ya difunde en las redes las imágenes que se verán en el primer capítulo y levantó innumerables repercusiones. Es que en esta ocasión, las escenas no se quedarán en insinuación de situaciones de amor como ocurrió en la novela turca Soñar Contigo sino que se verán imágenes que irán más allá y rozarán lo hot.

Can confesó a la prensa europea que fue "un gran desafío actuar en italiano". "Todos los días me encerraba en la habitación con el entrenador. El papel de Francesco incluía muchas escenas, muchas en la comisaría y por lo tanto tuve que prepararme para algunas bromas técnicas. No fue fácil. El entrenador se convirtió en mi mejor amigo.. Francesca también me ayudó mucho, gracias también a ella fui mejorando día a día", contó Can a la prensa y subrayó: "me he vuelto más maduro".



La trama

Según publicó el portal Teknomers, la ficción gira entorno a Viola (Francesca Chillemi), una periodista de moda siciliana que ha trabajado en Milán y París. Luego decidió volver a su Palermo para encontrar al padre que la abandonó cuando nació.

Es una cuestión de vida o muerte. De hecho, sufre de una enfermedad neurodegenerativa lo que les provoca, además de momentos de inmovilidad, también los denominados sinestesiaque es una superposición espontánea e incontrolada de varios sentidos que le permite asociar colores específicos a las emociones de las personas. En resumen, Viola ve los sentimientos de las personas a través de los colores..

En Palermo se encontrará con el inspector jefe Francesco Demir (Can Yaman). Entre ellos habrá un verdadero choque, casi a la manera de los dibujos animados. Licia y Mirko. A partir de ese momento, sin embargo, sus caminos se unirán. Usted se ocupa de las noticias del crimen para una revista local, investiga casos de asesinato. La colaboración será recíproca, precisamente porque Viola tiene una especie de superpoder, lo que le permite ayudar en las investigaciones.

El video de la presentación

El 29 de julio pasado, Can Yaman difundió un video en su cuenta de Instagram con las primeras imágenes del capítulo 1 de la novela. En esa ocasión compartió un testo mostrando la alegría que le daba ver el producto de su trabajo y esfuerzo. A continuación el texto que difundió:

"Estoy feliz, después de casi un año desde el primer ciak, de adelantar el primer trailer de nuestra nueva serie "Viola Come il Mare". Ha sido un largo viaje lleno de emociones y sacrificios; risas y melancolía; compromiso y satisfacciones; viento, lluvia, frío, calor e incluso Covid vinieron a visitarnos lamentablemente! Pero lo hicimos y finalmente alcanzamos este primer hito maravilloso... La emisión de mi primera serie filmada completamente en italiano se está acercando. Estoy orgulloso de haber trabajado con este maravilloso grupo de profesionales, fantásticos actores y muchos amigos. Espero que el hermoso sentimiento que nazca entre todos nosotros "se mueva" la pantalla con la misma fuerza con la que nos ató! Así que vamos "Purple Like the Sea", muestra a todos cuánta emoción sentimos y cuánto amor hemos dedicado a esta serie. ¡Vamos Viola!".