La historia de Antonella Silguero, la nueva novia de Hernán Crespo

domingo, 25 de septiembre de 2022 21:10

Esta semana, el ex futbolista argentino Hernán Crespo, actual director técnico de Al Duhail SC, en Qatar, fue tendencia en las redes sociales después de que confirmó su romance con una joven modelo llamada Antonella Silguero. Ambos de llevan 18 años de diferencia y residen en aquel país.

Según se conoció, la bella joven tiene 29 años y es de Buenos Aires, sin embargo, hace al menos cinco meses convive en Qatar con Crespo. Hasta ese momento nada se sabía de la vida amorosa del deportista aunque el misterio terminó cuando él decidió comentarle una foto a la chica en su cumpleaños.

“Hermosa, mi novia”, escribió Crespo en los comentarios de una imagen en la que se ve a Antonella soplando las velitas. Posteriormente, Crespo también subió a sus Instagram Stories una foto de ella en la que le dedicó: "“Te amo, mi amor”.

¿Pero quién es Antonella? Según informaron medios nacionales, la joven se dedica al mundo de la indumentaria femenina y aunque no se sabe si trabaja en una marca propia o no, en sus posteos siempre se muestra posando. ¿Sus lugares favoritos en el mundo? Eso está claro. Sin dudas so las playas ya que en todas sus fotos se la ve disfrutando del mar y la arena en diferentes países.

Además, cuenta con un lema que lo comparte con sus más de 5.800 seguidores en esa red social: "Sacar belleza de este caos", tal cual lo hace en cada una de sus publicaciones.

Si bien no comparte muchas imágenes en su feed, sí lo hace en las Stories, donde a diario muestra social disfrutando del verano qatarí y de diferentes restaurantes y bares a los asiste sola, con amigas e incluso con Hernán.