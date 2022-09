La confesión de Sole Pastorutti sobre la decisión de sus hijas: "Las voy a apoyar"

sábado, 24 de septiembre de 2022 00:00

Este jueves, Soledad Pastorutti se despidió en el Más Monumental al participar de la despedida del fútbol de uno de los astros millonarios, Leo Ponzio. La artista se refirió a él como un gran amigo y en ese contexto se mostró junto a su familia apoyando al deportista.

En la noche, una de las hijas de la cantante se llevó todas las miradas ya que se mostró cerca de Ponzio por la amistad y confianza que existe con la familia. Eso dio pie para que La Sole hable de sus hijas Regina (11) y Antonia (8), y revele su postura sobre la decisión de las chicas.

"Si les gusta el arte, las voy a apoyar", reveló a la hora de hablar de las niñas, en diálogo con Gente. Según contó la propia artista, sus hijas comenzaron a tomar clases de canto y piano. "Incentivo mucho el arte en ellas, toda persona debería hacer algo artístico", agregó "La Gringa".

"Si les gusta el arte las voy a apoyar. Yo creo que el arte, más allá de si se convierte en una profesión o medio de vida, tiene que estar presente en las casas de toda la gente, porque el arte salva", resaltó sobre las niñas.

"Si no es el arte es el deporte, eso le voy a agradecer toda la vida a mi viejo porque además de la escuela, yo iba a la escuela pública y teníamos un solo turno, me hizo elegir una actividad deportiva y una relacionada al arte. Siempre me alentó y me fue muy bien, el deporte me encanta", finalizó Soledad.