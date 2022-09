"Estar vivo para no morir": la emotiva despedida de Ebru Sahin

sábado, 24 de septiembre de 2022 00:00

Ebru Sahin es sin dudas una de las actrices turcas que supo conquistar corazones de la teleaudiencia en distintas partes del mundo. En Argentina, se hizo conocida de la mano de Reyyan, la joven ingenua que se empoderó y logró salir adelante con su amado Miran en Hercai.

La ficción turca de las siestas de Telefe llegó a su fin hace poco más de una semana en la Argentina y pese al desenlace dejó al público aún cautivo. Sin embargo, en Turquía el final de la historia fue en abril del 2021 y después de éste encaró otro gran éxito: Destan.

Ebru aceptó ser la protagonista de la mano de una heroína histórica y arrasó con el éxito en el rating durante todo el tiempo que duró la ficción al aire. La nueva serie histórica del canal ATV, fue una "bomba" desde su primer episodio hasta el final e incluso superó a sus rivales de series históricas con papeles principales masculinos.

El domingo pasado esa historia llegó a su fin en Turquía y ella decidió despedir a su personaje Akkiz con emotivas palabras en las redes sociales. Para ello usó su cuenta oficial en Instagram donde ponderó a esa heroína y destacó el gran papel que jugó cada uno de los actores del elenco, además de todo el equipo de producción.

El mensaje completo

Ser equipo, ser equipo, mil hábitos, mil sueños, sacar el corazón por un solo propósito, apoyándonos en las buenas y en las malas, esforzándonos... No hay descripción para vencer a este hermoso personal, la oportunidad de encontrar a estas hermosas personas y trabajar juntos. Gracias por todo lo que he aprendido y sentido, ganado y perdido. Mis compañeros jugadores, todo el equipo detrás de cámara, mi querido público que cree con nosotros, vive con nosotros... Trabajar contigo, triunfar contigo, poder darte Akk iz es mi mayor recompensa. Que nuestro camino nos lleve a un trabajo feliz y belleza. Perdónanos si cometimos algún error. Encantado de tenerte, contento de tenerte. Amor a todos

Vi un sueño; cerca de la realidad, lejos del pasado. Cuenta historias de tierras antiguas. Parpadea hacia el futuro, toma el pasado. Tuve un sueño; dice la lucha mano a mano entre las mujeres alpinas y los valientes hombres de la provincia turca. Adiós mi Akk iz, "Que tu edad esté lejos y tu creador sea alto. ” Que tu camino sea claro y tu vida sea feliz. Que la luna brille frente a ti y el sol brille detrás de ti. Estar vivo para no morir, ser patriótico para no ser movido. Ser sangriento para evitar derramar, ser nacionalista para no terminar. "La víspera de Año Nuevo es la primera vez en el mundo.

La ficción

Destan narra el período anterior a la conversión de los turcos al Islam. La ficción dio un paso muy importante en el mundo de las series de televisión al poner en escena, por primera vez, a un personaje femenino histórico. Hasta ahora se han rodado muchas series de televisión históricas, pero los héroes siempre fueron hombres.

Según publicó el portal turco, Televizyon Gazetesi, Destan presentó un personaje femenino histórico y la convirtió en la heroína guerrera de la serie: Akkiz. De esta forma, Sahin vivió uno de los momentos más fuertes de su carrera.

Para este personaje, Ebru Sahin aprendió a montar a caballo y a disparar flechas, pelear y usar espadas. Ebru Sahin también llamó la atención con su declaración diciendo que vio los beneficios de estos entrenamientos cuando estaba en el set.