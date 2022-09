Calu Rivero mostró cuánto creció su pancita de embarazada y sus tatuajes emocionaron

sábado, 24 de septiembre de 2022 14:59

Meses atrás se conoció que la actriz argentina Calu "Dignity" Rivero, y el hijo del ex presidente Fernando de La Rúa, Aíto de La Rúa, están esperando su primer hijo. Alejados del país, la pareja volvió a encontrarse en Uruguay y desde entonces no se separaron.

Días atrás, la actriz fue entrevistada por LAM donde contó que con Aíto fueron novios hace 13 años atrás y que tras terminar su relación, siempre reinó la buena onda y amistad. Sus carreras los llevaron por caminos diferentes ahora hace poco tiempo que se encontraron y volvieron a apostar al amor.

"Él para mi siempre fue un hermoso hombre y lo sentí siempre familia. Pero ni en ped* me imaginaba volver, no. ¡13 años! ¿Quién te lo iba a decir? ¡Y el padre de mi hijo! Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito", sostuvo Calu.

Esta vez, la joven sorprendió a sus seguidores en Instagram, esta vez desde Nueva York donde mostró cuánto creció su pancita y unos tiernos tatuajes temporales llamaron la atención de todos.

"Reír, meditación trascendental, reír, kundalini con mis amigas, reír. Cultivar el asombro, reír por reír. Nada más poderoso que llegar a sentir gozo", fueron las palabras que Calu escribió junto al video en el se mostró feliz por su embarazo.