Alejandro Paker se sinceró sobre Canta Conmigo Ahora: "Me causa intriga que..."

sábado, 24 de septiembre de 2022 00:00

Canta Conmigo Ahora, el big show conducido por Marcelo Tinelli, llegó a la televisión con 100 reconocidos jurados que juzgan a artistas desconocidos de todo el país, que llegan con el objetivo de hacerse famosos y avanzar en sus carreras.

En este sentido, uno de los jurados, Alejandro Paker se ganó la fama de ser el "villano" del programa ya que a muy pocos participantes les dio su voto. El productor teatral musical se sinceró sobre su participación y habló a corazón abierto.

"En realidad me causa intriga que la gente piense que soy malo sólo porque opino diferente al resto del jurado. Entiendo que, muchas veces, la opinión diferente me convierte en el villano. Como que estás en contra, sos el malo. Pero es simplemente otra opinión y no tiene que relacionarse con algo negativo. Pero bueno, es la forma en que se interpreta la opinión diferente en estos tiempos", dijo el actor en diálogo con revista Gente.

Al ser consultado sobre qué tipo de jurado se considera, Paker reveló: "Es que es una cuestión de opinión. No tiene que ver con ser estricto o malo, porque son 100 opiniones y no todos se paran siempre. Es un programa democrático (...) Me habré parado unas 5 veces, sólo con 1% de todos los participantes que pasaron. Puede ser que sea un poco exigente".

Sobre los participantes, reveló que "Son todos muy buenos, porque acá el nivel de cantantes es de aficionados a profesionales. Hay una vara alta, y para mí por lo general son profesionales que técnicamente ya están muy bien. Pero yo pongo la mirada más afilada en la interpretación".

Y finalizó: "El "personaje" mio de villano es porque ‘estoy en el detalle dentro del detalle’. Eso es una frase de Peter brookes, mirá a quién se la robé, no se la robé a cualquiera".