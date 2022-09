Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 23 de septiembre de 2022 00:00

Intenso y apasionante. Así avanza Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita un camino con sus personajes jugando al filo del riesgo y el amor abordando a pesar de las negaciones.

En el capítulo de este jueves, Abdülkadir le expresó sus sentimientos a Betül quien aceptó ser correspondido por ella a pesar del riesgo que eso implica con Colak. A este hombre le llamó para mentirle con el fin de quedarse con su amante pero el empeesario no le creyó el pretexto que le puso.

Por otro lado, Hakan recuperó la libertad y volvió a circular por las calles de Cukurova pero teniendo el rechazo todavía de Züleyha quien no le cree sus palabras y no acepta el perdón. Ella se siente traicionada por él quien aún no le confiesa que es un agente encubierto del gobierno para desbaratar a empresarios mafiosos y traficantes.

En el capítulo de este viernes, Züleyha y Hakan se reunirán en la empresa Yaman y allí ella le hablará claro. "Quiero que me vendas tus acciones de la empresa Yaman. Además fácilmente puedo demandarte por comprarlas con otra identidad. Sería fácil de anularlas. Vendeme tus acciones y regresaré todo el dinero que me diste", señalará ella.

Sin embargo, él se mostrará decepcionado por la falta de escucha por parte de ella pero sobre todo por no poder contarle todo con detalles y así limpiar su imagen. Es que la jefa de Estado le impide a Hakan hablar y dar públicamente el detalles de que es un agente encubierto, lo que hace que él no pueda acercarse a ella con el fin de conseguir su perdón y posterior reconciliación.

Por otro lado, Betül y Abdülkadir habían acordado reunirse en un lugar secreto para vivir su amor, pero ella se dio cuenta que uno de los hombres de Colak tiene su mirada puesta en ella para controlarla. Ante esto, logrará escapar y llegar hasta el lugar donde está su amante para de esta manera confesarle lo que está ocurriendo.

"Colak mandó a alguien a seguirme, mis manos aún tiemblan del coraje", comenzará expresando Betül y luego agregará: "no se si sospecha, tal vez no me creyó cuando le dije que fui a Ancara". La hija de Sermin le contará que cuando vio que aquel hombre la perseguía, hizo una maniobra de escape ingresando a una tienda y escapando por la puerta trasera.

"Estoy segura que es él, lo conozco y lo vi varias veces en la casa de Colak", subrayará a Abdülkadir.

Lejos de todo esto, Hakan caerá en una trampa de unos hombres con sus rostros cubiertos que buscarán secuestrarlo. Éstos colocarán pinches en la ruta y cuando pase él en el auto, las gomas se pincharán y como resultado Gomüsoglü perderá el control y no podrá seguir. Pero al bajar, los hombres lo bajarán y secuestrarán.

¿Quién mandó a secuestrarlo?, ¿cuál es su objetivo? el resultado de quién es sorprenderá a todos...