Wanda Nara se mostró devastada tras confirmar que terminó su relación con Mauro Icardi

viernes, 23 de septiembre de 2022 00:00

Luego de que el futbolista Mauro Icardi usara sus redes sociales para desmentir que se encuentra separado de Wanda Nara, quien ahora brilla como investigadora en "¿Quién es la máscara?", la blonda se volcó a su perfil de Instagram donde se mostró devastada por la situación.

Por primera vez, la blonda reveló sus sentimientos y aunque no dio mayores detalles de la ruptura con Icardi, pidió respeto al tratar el tema, tanto por ella como por sus hijos.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó escribiendo en sus Instagram Stories.

Y agregó: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no sólo por mi sino también por nuestros hijos".

Horas antes, el propio Icardi, en la misma red social, había desmentido la crisis en su matrimonio con Wanda. "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, dijo contundente, junto a una foto de ambos.

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros", sostuvo.

Y cerró: "Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”.