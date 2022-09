Sole Pastorutti hizo una confesión sobre La Voz Argentina: "Yo le puse todas las fichas"

viernes, 23 de septiembre de 2022 00:00

El final de La Voz Argentina, en su edición 2022, dio que hablar en las redes sociales después de que se conoció que Yhosva Montoya del team Soledad se consagrara campeón tras vencer en el teléfono a Ángela Navarro, del team Lali.

Si bien ya pasaron dos semanas de aquel suceso, los dos finalistas se mostraron juntos para tratar de romper con la brecha que se generó entre sus fans en redes sociales, y ahora Pastorutti tambiém se refirió al tema.

"No me lo esperaba, pero no por mi participante: yo le puse todas las fichas y lo acompañé siempre, pero cuando me puse a leer las redes sociales notaba que había muchas ganas de que gane una mujer. La apoyaban mucho a Ángela Navarro y eso me pareció bueno... Pero sí, me sorprendí", comenzó diciendo la artista en diálogo con Gente.

"Se da una tendencia en este tipo de reality donde el que canta a la tierra o a las raíces nuestras suele tener más apoyo del público, sobre todo del interior", añadió al respecto.

"El certamen es una vidriera para los nuevos artistas y se trata de aprender y perseverar", aseguró y ese fue el pie para dar el ejemplo de su propia carrera.

"A mí me pasó que muchas veces no me eligieron y no me fue bien. A Cosquín fui tres veces a tocar la puerta, como muchos de los chicos que han hecho el casting de La Voz muchas veces. Hay que seguir intentándolo", cerró.