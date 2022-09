Se encendió la guerra entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre: "Con los hijos no se mete"

viernes, 23 de septiembre de 2022 18:55

En las últimas hora, finalmente se confirmó que la relación y buena amistad entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre terminó por completo. Es que la abogada de lo famosos le habría hecho una advertencia a Lola, hija de Yanina, y la mediática estalló de furia.

Todo comenzó después de que Yanina habría averiguado sobre causas que Ana llevaba con algunas clientas que según informó Big Bang News, "perdido miles de dólares por diversas claúsulas que les hizo firmar en sus juicios de divorcio". En este sentido, la letrada usó sus redes sociales para celebrar un fallo de la Cámara de Apelaciones.

"Para las que hablaron y para los que se hicieron eco de falsas denuncias en mi contra les cuento que se hizo Justicia. ¡¡La verdad siempre triunfa!! Gané", tuiteó la letrada. Y agregó: "Los derechos se hacen valer en la Justicia. Pretendieron ensuciar mi nombre con falsas denuncias".

En este sentido, la panelista de LAM no le dejó pasar el comentario y le dedicó una contundente advertencia a la abogada, como un mensaje para su hija Lolita. "Hija, no te dejes amenazar por la señora esa, mandala a la mier... de parte mía. Quién es Ana Rosenfeld para amenazarte", lanzó.

"Me pone: Ana Rosenfeld me está diciendo que te diga que te metas con ella y con la gente que quieras, pero no con su hija. No corresponde que le vaya a hablar a mi hija de esto, que me llame por teléfono a mí y me diga, mirá lo que estás diciendo no me gusta, aclaremos", agregó al respecto.

De acuerdo con Yanina, Rosenfeld había "amenazado" a Lola en un evento en el que ambas coincidieron. "Quién es la vieja esta. A Lola no le puede decir nada", cuestionó Yanina.