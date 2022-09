"Lo hiciste fantástico amor": el romántico mensaje a Cristina Pérez tras su paso por ¿Quién es la máscara?

viernes, 23 de septiembre de 2022 12:34

Sin dudas fue toda una sorpresa. Cristina Pérez actuó en ¿Quién es la Máscara? (Telefe) y dejó atónitos a todos. La conductora de Telefe Noticias fue el personaje escondido bajo el disfraz de Orquídea y deslumbró con su interpretación de What a feeling, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983).

El nuevo personaje tuvo un muy corto paso por el big show. Es que si bien hizo su debut en la emisión del jueves 22 de septiembre, tuvo que despedirse rápido porque, al ser un personaje nuevo, no podía ser descubierto por algún investigador y si lo fue. Su voz fue identificada por Wanda Nara y Karina "la Princesita" quienes acertaron al escuchar las pistas.

Cristina había dicho que “ama las empanadas tucumanas” (su provincia natal) y que “es hincha de un club de fútbol campeón del mundo” (Vélez Sarsfield). Al escucharla, el público pensó que podía ser Eleonora Cassano pero no acertaron.

Tras ser descubierta, se sacó la máscara y se mostró con muy buen humor. “Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro casi que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo”, declaró la periodista.

Luego agregó sobre lo que había dicho el público: “a Eleonora Cassano le debe estar dando un síncope’, pensé”. Además se refirió al tema que interpretó, del cual es fans: “yo crecí en los ochenta, ¿quién no quiso hacer esto? Pensé en que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo con algo que me represente”.

“Rodolfo (Barili) se va a desmayar”, bromeó Cristina en el detrás de escena sobre el momento el que su compañero de noticiero se entere de su participación en ¿Quién es la Máscara?

Tras su paso, Cristina Pérez compartió un posteo en Instagram mostrando cómo fue su paso. "¿Quién no quiso ser la chica de Flashdance? Yo lo hice en #QuienEsLaMascara jaja #Ponele @telefe @nataliaoreirosoy @lizytagliani @wanda_nara @kariprinceoficial. ¿Me salió bien? ¿Qué opinan?", señaló en la red.

Entre los que le dejaron mensajes de apoyo, se encuentra Luis Petri, pareja de Cristina, quien dejó unas tiernas palabras: "Lo hiciste fantástico amor, te admiro y se del esfuerzo, la pasión y el amor que das en todo lo qué haces, sin tiempos pero con una voluntad inquebrantable para encontrar minutos del día para darlo todo! Te amo".