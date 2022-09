"Les damos de comer cada tanto": Mauro Icardi habló de los rumores de crisis con Wanda Nara

jueves, 22 de septiembre de 2022 15:04

Mauro Icardi está iniciando una nueva carrera en el Galatasaray y es una de las prometedoras figuras de la Superliga turca. Pero su presente deportivo se vio opacado por nuevos rumores de separación de Wanda Nara y que surgieron de una publicación de la investigadora de "¿Quién es la máscara?" (Telefe).

Compartió algunas predicciones del horóscopo para distintos signos del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, decía la placa que después ella borró.

El futbolista decidió contestar algunas preguntas de sus seguidores y eligió una en la que le preguntaban si estaba separado. “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, dijo contundente, junto a una foto de ambos.

Y se refirió al presente de la pareja. “Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”, sentenció.

¿Hablará Wanda?