"Ahora sí": Yhosva Montoya reveló cómo sigue su carrera tras ganar "La Voz Argentina"

jueves, 22 de septiembre de 2022 15:56

Dejando atrás días de polémica por la peleada final de "La Voz Argentina", Yhosva Montoya se encamina a disfrutar de una nueva etapa en su carrera. El joven, además de un premio en dinero en efectivo, tiene un contrato con Universal Music para lanzar un disco.

"Ahora si gente!!! Se viene todo lo lindo. Mis canciones propias van a estar en todas sus plataformas musicales. Y se vienen muchos show se viene lo lindo. Gracias Dios", anunció el joven en Twitter, donde recibió casi 2000 reacciones.

Tras recibir muchos comentarios de aliento, agregó entusiasmado: "Hay muchas canciones que les va a gustar mucho!".

Ahora si gente!!! Se viene todo lo lindo. Mis canciones propias van a estar en todas sus plataformas musicales. Y se vienen muchos show uD83EuDD0EuD83DuDE4F se viene lo lindo. Gracias Dios — Yhosva Montoya (@yhosva_ok) September 20, 2022

Después de una definición cabeza a cabeza en la final de "La Voz Argentina", Yhosva Montoya y Ángela Navarro se reencontraron en "La Peña de Morfi" (Telefe). Si bien él había sido anunciado para el pasado domingo, fue una sorpresa el encuentro.

Antes de cantar juntos "Corazón hambriento" y lucirse con sus voces, Jey habló con el flamante ganador del reality tras presentarlo: "Hubo un gran ganador en La Voz y ese gran ganador estará hoy con nosotros".

Mammon, al recibirlo, fue al hueso de la presunta polémica entre los artistas: "¿Es cierto que no estás disfrutando del éxito? ¿Sentís un poco de culpa?". Yhosva fue contundente: "No, no, no. Yo creo que... por ahí uno se pone en el lugar de los fans de Ángela; de la gente que quería que gane ella. Pero también estoy disfrutando y estoy orgulloso de todo lo que he logrado, gracias a la gente y gracias a la familia que apoya siempre".

El conductor afirmó: "me parece lindo rescatar lo que dijiste porque habla de tu gran humildad y de la misma humildad que tiene Ángela y todos los compañeros".