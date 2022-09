Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 20 de septiembre de 2022 00:00

La verdad saldrá a la luz y generará todo un sismo en la vida de Züleyha. En la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, el secreto mejor guardado por Hakan se descubrirá mucho antes de que él hable. Será en medio de los preparativos de viaje en Crucero a Italia, Portugal y Francia, donde ambos se casarán.

En el capítulo de este lunes, Züleyha le pidió a Mehmet (de quien aún no sabe que se llama Hakan) que concreten el casamiento lo más rápido que se pueda. "Quiero ser feliz lo más pronto posible, casémonos si no es que has cambiado de opinión", señaló a lo que él destacó: "no quiero a otra persona que tú. Tú eres mi todo".

Por otro lado, Fikret descubrió a Vahap en la mansión Yaman robando pertenencias de Züleyha. A partir de esto, lo amordazó y luego encaró a Abdülkadir para que le ponga límites. "Tienes suerte que no te envíe su ataúd... tu tonto hermano tiene un problema con Züleyha y estoy para resolverlo. Robó sus zapatos, su perfume e incluso cortó su cabello", delató el joven Fekeli.

En el capítulo de este martes, Züleyha preparará las maletas para viajar con Mehmet y en ese momento Lütfiye la descubrirá. "No queríamos decirle a nadie... Mehmet y yo nos vamos a casar... nos iremos de viaje con los niños y nos casaremos en el crucero", confesará la dama de Cukurova.

Sin embargo, él no quiere casarse sin antes decirle la verdad a su amada y por eso le contará a la jefa de estado que no quiere ocultarlo más. "Antes de la boda diré que todo lo que dije e hice fue parte del plan. Lo más importante es que se sepa la verdad. Será duro al principio pero será bueno que sepa que trabajo para el gobierno", señalará Hakan que ya no quiere más que lo llamen como Mehmet.

Pero la jefa de Estado está convencida de que si habla será para peor y producto de esto terminará preso. "Te voy a decir lo que pasará... cuando le cuentes la verdad, ella le dirá al capitán que el traficante más importante está en el barco y te encerrarán en una bodega", señalará la mujer.

Luego le subrayará: "Todo el mundo te busca. La policía seguro te detendrá... hasta que te traigamos de vuelta estarías años esperando".

Por otro lado, Lütfiye encontrará el diario que trajo Fikret del Líbano donde se ve que Mehmet es en realidad Hakan Gomüsoglü. "No puede ser... Mehmet es Hakan", lamentará la tía del corazón de Züleyha. A partir de esto, luego encarará a su sobrino para saber por qué no le contó todavía toda la verdad a Züleyha.

"¡Dime qué te dijo!, ¿te amenazó?, ¿nos amenazó a nosotras?", increpará Abdülkadir a Fikret. Pero éste le aclarará que en realidad "nadie fue amenazado", al contrario, aquel hombre lo salvó a él y a Cetin. "Me salvó la vida, de hecho me salvó y me llevó a Damasco", aclarará.

Posteriormente lo defenderá ante el pensamiento incrédulo de su tía: "no es alguien inmoral. Es Hakan pero al hombre que vi en el Líbano no es la misma persona que se cree. No puede ser la persona que le hizo tanto mal".

Sin embargo, Lütfiye no creerá en sus palabras y le recordará que él fue quien intentó incendiar la mansión Yaman. "No estamos seguro que fue él... vi a alguien diferente en el Líbano. Él llegó en una camioneta de prensa y pudo sacarme de la frontera. Todos le hicieron caso pero todos lo dejaron pasar por respeto", aclaró él.