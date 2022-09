"A mí me echaron": Leticia Brédice, filosa sobre su salida de "El divorcio"

martes, 20 de septiembre de 2022 14:28

Luego de su trabajo en La 1-5/18, la última novela de Polka, Leticia Brédice estaba lista para hacer algo nuevo en su extensa carrera como actriz. Por primera vez, iba a hacer temporada en Mar del Plata, junto a Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago. Pero a menos de un mes del anuncio de El divorcio, la comedia escrita y dirigida por Nelson Valente, bajo la producción de Javier Faroni, Brédice quedó afuera del proyecto.

"Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso", contó Laura Ubfal en Intrusos, en referencia a la salida de Leticia. Y agregó: "Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo".

Y al escuchar esta versión, la actriz quiso salir al aire para contar cómo fue su experiencia. "Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir", relató la ganadora del Martín Fierro a Mejor actriz protagónica.

Además, reveló que su problema principal fue con Valente, a quién no le habrían caído bien las sugerencias que hizo sobre el texto y la puesta en escena. "Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie (Pérez) no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director", explicó Leticia, quien será reemplazada por Carla Conte.

Pero más allá de su salida, la intérprete se mostró muy agradecida con Faroni, quien le prometió que la tendrá en cuenta en otro proyecto en La Feliz, mientras ella se dedica a ensayar un clásico griego que estrenará próximamente en el Teatro San Martín. Mientras que Valente no se quedó callado y también hizo un descargo. "En el teatro, como en otras disciplinas para encarar el trabajo. A veces uno se encuentra con los actores, y a veces no", fue el mensaje que el director le envió al periodista Juan Etchegoyen y aseguró que no tenía nada más para decir.