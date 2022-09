¿Quién es la máscara?: pensaron que era Claudia Villafañe pero sorprendió la famosa oculta

lunes, 19 de septiembre de 2022 12:01

Como deportista, fue una de las mejores jugadoras de hockey sobre césped de la Argentina y se convirtió en un ícono de la selección de la década del 2000. Además, se desarrolló como nutricionista y periodista deportiva. Y con un montón de proyectos en los medios, Magui Aicega sorprendió con su participación en ¿Quién es la máscara? (Telefe).

La exintegrante de Las Leonas interpretó I Was Made For Loving You, de Kiss, disfrazada como Alexia y desconcertó a los investigadores del ciclo que conduce Natalia Oreiro. "Para mí es Claudia Villafañe", arriesgó Karina La Princesita. Mientras que Lizy Tagliani coincidió con su compañera y quiso saber si Carlos Baute le había dedicado una canción a la participante, pero no tuvo una respuesta clara.

Por su parte, el público que estaba presente en el estudio señaló que Soledad Silveyra, María Valenzuela, Sabrina Rojas y Belu Lucius podrían estar debajo de la máscara. Pero Wanda Nada fuer por más y quiso averiguar si tenía una expareja en común con la participante, pero ante la falta de repuestas, eligió a "Solita". Por último, Roberto Moldavsky descartó a Claudia Villafañe y optó por Iliana Calabró.

Y al final del programa, por decisión de la tribuna, Aicega se quitó la máscara y reveló su verdadera identidad. "¡¡Sos re grosa!! Campeona mundial con Las Leonas. ¡Muchas gracias", manifestó Oreiro, sorprendida por la presencia de la deportista, que cada mañana acompaña a Martín Ciccioli en Quién paga la fiesta, por la Rock and Pop.

Sorprendida por los elogios que se llevó con su presentación, Magui agradeció su paso por el reality de Telefe y aseguró que fue un desafío cantar en la TV. "Karina fue la única que pensó que podría tratarse de una deportista", manifestó y reveló que su hija era la única persona que estaba al tanto de lo que iba a hacer. Por último, se despidió del programa cantando el tema de Kiss ya sin la máscara.

De esta manera, Aicega se convirtió en la segunda deportista en pasar por el programa de Natalia Oreiro. El primero fue el extenista Guillermo Coria, quien sorprendió al interpretar De música ligera, de Soda Stereo, como Willy la tortuga. "Ni en la ducha canto, me costó", reconoció. La artista plástica Marta Minujín fue la segunda figura en abandonar el ciclo y contó que aceptó la propuesta porque le parecía divertida. Mientras que Ángela Leiva y Ricardo Mollo fueron los primeros cantantes que pasaron por el reality.