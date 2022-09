El contundente comentario de Lizy Tagliani sobre el rol de Karina La Princesita como jurado

lunes, 19 de septiembre de 2022 00:00

El debut de ¿Quién es la Máscara? fue un verdadero éxito en sus primeras emisiones al aire, sin embargo desde la producción del canal están analizando distintas estrategias para mantener buenas mediciones de rating.

Lo cierto es que, tras las primeras emisiones, este domingo una de las invitadas a La Peña de Morfi fue Lizy Tagliani, que ocupa el rol de investigadora junto a Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita.

“Te juro por mi mamá que de verdad no sabemos quiénes están”, le reconoció la humorista al conductor. Y agregó que “a veces tengo sospechas, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito por adivinar nunca”.

Luego, confesó entre risas: “Si hay alguien que yo me imagino, como lo quiero tanto, no quiero decirlo para que no se vaya y, entonces, invento a otro”. “Igual que Karina, que dijo ´Ángela Leiva´ y chau, la eliminó”, sumó divertido Jey. Tagliani, muy filosa, apuntó: “encima está callada, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente”.

Lizy destacó la buena relación que tiene con Wanda. "Pobre Natalia, le acabamos de arruinar la reputación, la trayectoria, el trabajo, el marido, todo en un segundo...Wanda y yo le arruinamos todo. Nos llevamos muy bien, me divierto mucho y está criada por Kenny (Palacios), que es su peluquero y más maricón no se consigue. Entonces, nos entendemos de una manera, mirás y ya...es como estar en search todo el tiempo”,cerró.