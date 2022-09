Tras la polémica, Yhosva Montoya y Ángela Navarro se reencontraron y cantaron juntos

domingo, 18 de septiembre de 2022 15:15

Después de una definición cabeza a cabeza en la final de "La Voz Argentina", Yhosva Montoya y Ángela Navarro se reencontraron en "La Peña de Morfi" (Telefe). Si bien él había sido anunciado para este domingo, fue una sorpresa el encuentro.

Antes de cantar juntos "Corazón hambriento" y lucirse con sus voces, Jey habló con el flamante ganador del reality tras presentarlo: "Hubo un gran ganador en La Voz y ese gran ganador estará hoy con nosotros".

Mammon, al recibirlo, fue al hueso de la presunta polémica entre los artistas: "¿Es cierto que no estás disfrutando del éxito? ¿Sentís un poco de culpa?". Yhosva fue contundente: "No, no, no. Yo creo que... por ahí uno se pone en el lugar de los fans de Ángela; de la gente que quería que gane ella. Pero también estoy disfrutando y estoy orgulloso de todo lo que he logrado, gracias a la gente y gracias a la familia que apoya siempre".

El conductor afirmó: "me parece lindo rescatar lo que dijiste porque habla de tu gran humildad y de la misma humildad que tiene Ángela y todos los compañeros".

Después, el joven artista chubutense destacó en Twitter: "Gracias @jescirio y @JEYMAMMON por tan lindo domingo, gracias @DosMasUnoOK y a mi amiga @AngelaNavarroOk salió todo hermoso. A toda la gente que se sumo a la peña de @MorfiTelefe infinitamente gracias".

Ángela, por su parte, expresó en Twitter: "Me la pasé I N C R E Gracias a todos por hacerme el aguante, a la producción por haberme invitado, a @JEYMAMMON @jescirio por sus palabras siempre desde el amor y respeto que les pareció el ft con @yhosva_ok?".

La coach ganadora del reality, Soledad Pastorutti reaccionó a este encuentro entre los artistas, que actuarán junto a ella: "Aguante Yhosva y toda la gente que como el que entrega su alma en la voz, sueña, lucha y no baja los brazos !!! Tremendos @AngelaNavarroOk y@yhosva_ok en @MorfiTelefe!!! Que hermoso volver a verlos!!! 29/10 los veo en el @movistararenaar #LaPeñaDeMorfi".